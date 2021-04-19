Champion最強T1011系列　堅持1930年代美國製造方式成日本人最愛

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-04-19 20:21

作為街頭時裝文化的龍頭大國，世人對Made in USA向來格外鍾情，製工紮實之餘，亦因為買少見少。因此追求美製Levi's牛仔褲是古着友的基本要求，美製New Balance亦每每尊榮過人，正是這個道理。

Champion T1011 Hoodie $1,290。（Champion）

作為另一美國經典服飾品牌的Champion，其美製系列同樣地位崇高，不過對於資深用家而言，一般系列的美製Champion服飾，原來未算最Top，Champion T1011系列，才是王道之作。

Champion在美國歷史上意義非凡。（Champion）

日本復古類專書不時對Champion T1011系列Tee有詳盡介紹。（hanesbrandsinc）

1930年代是Champion發展既深且遠的年代，例如在1934年，Champion首創了Reverse Weave（橫紋編織技術），在1938年也成功申請專利，而T1011則是於1930年創造的服飾系列，起初以T-Shirt為主，採用舊式圓筒機編織而成，特點是布料密度較高，令到物料更加厚實堅挺，而省卻了腰間接駁縫線，使到衣服經多次洗滌也不易變形，當時就有「US HEAVY WEIGHT TEE」之稱號。

HOUYHNHNM最近拉攏日本各方潮人，打造Champion T1011特輯。（HOUYHNHNM）

L'ÉCHOPPE時裝店主理人金子恵治親身著用Champion T1011服飾。（Champion）

發展至近代，T1011系列亦得以重新出發，以原汁原味方式回歸，用最元祖物料和車工造Tee之外，也加入了Hoodie類單品。最近T1011系列推出新季之際，日本Champion方面更找來L'ÉCHOPPE時裝店主理人金子恵治、品牌HOLIDAY菊池紀子和1LDK主理人三好良出山，接受專訪並拍攝造型照，可見美製Champion在日本潮流人眼中的地位超然，例如金子恵治訪問中直言自高中開始，已經有購買開美製Champion Tee的習慣。

Champion T1011 Hoodie $1,290。（Champion）

各Tee款則售$600-$680不等。（Champion）

留意今次Champion T1011系列Tee除最定番的版型外，更有袖口位刻以加長加闊的新穎Cutting款式，迎合時下街頭潮流風味。而上述T1011服飾亦不是甚麼日本區別注專利，香港區各大Champion專門店亦有出售，Hoodie盛惠$1,290，各Tee款則售$600-$680港元不等，絕對抵玩。