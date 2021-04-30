Valentino推出首個自家美妝系列　品牌設計師特別推介哪件產品？

撰文： 陳清揚 最後更新日期： 2021-04-30 17:00

Valentino宣布將於本年中推出首個美妝系列，包括粉底、唇膏等產品，令人非常期待。

也許有不少時裝精難以理解何以一眾傳統時裝品牌亦要「淪陷」，分身推出美妝產品。箇中原因當然離不開商業考量——香水及唇膏等美妝產品的銷售額向來出色，甚至比手袋更賺錢，但除了金錢因素外，好些美妝產品如CHANEL NO.5香水，更能為品牌增添吸引力，可謂一箭雙雕。有見及此，近年愈來愈多時裝品牌如DIOR、愛馬士、GUCCI等亦加入戰團，先後推出自家美妝系列，更在產品的包裝及外型上注入品牌的標誌性元素，令不少女士一見傾心。

Valentino天橋上模特兒的妝容（Getty Images）

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在這股名牌美妝熱潮下，Valentino昨日終宣布將推出首個自家美裝系列，並授權L’Oréal集團發售，令人相當期待。

據悉Rosso Valentino 22定色是Valentino紅（Valentino）

品牌創意總監Pierpaolo Piccioli表示：「Valentino Beauty代表人類的美，我們會以高級訂製的美妝打開任何年齡、性別和文化界別之門。美妝帶給我情感，亦是連結。」據悉是次Valentino將一口氣推出底妝、眼妝、香水產品，以及逾50款唇膏，而Pierpaolo Piccioli就特別推介了Rosso Valentino 22，在早前的時裝騷上他更為16位模特兒塗上Rosso Valentino 22唇色，一眾Valentino迷絕不能錯過。

創意總監Pierpaolo Piccioli推介Rosso Valentino 22口紅（Valentino）

產品將於5月31日率先在倫敦發售，其後於6月1日接受美國地區預訂，8月才在全球發售，身處香港的大家在耐心等候了。