紐約唐人街Popular首飾店聯乘DSM　細看澳門大媽如何變嘻哈女王

一物
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論紐約最潮最前衞之地，位於曼克頓Down Town的Soho區定必榜上有名，而當地最接近Soho的社區，正是一街之隔的唐人街，所以近朱者赤又耳濡目染的情況下，唐人街隱藏三山五嶽潮流高人，也是意料中事。

紐約曼克頓Down Town唐人街堪稱臥龍之潮流地。（NYCgo）

早年曾接受《一物》專訪的OG媽。（攝影：黃舒慧）

紐約唐人街最強的潮流代表，分別有二，而且都是大媽級別人物，第一個是來自深圳的華僑OG媽，作為當年第一代炒賣Supreme水貨店Unique Hype領頭人，OG媽不但在紐約波鞋街頭時裝界別聲譽滿載，更引來一眾明星光顧。2019年亦衣錦榮歸，來到香港銅鑼灣開設分店，成為一時熱話。

Popular Jewelry主理人Eva Sam。（Popular Jewelry）

Popular Jewelry位於Canal街255B，外表奇貌不揚了吧。（Popular Jewelry）

有別於OG媽的一買一賣，本文主角——另一位唐人街大媽級潮流巨頭Eva Sam，又是一個與別不同的勵志故事。Eva成長於澳門，80年代隨丈夫移民美國紐約，鑑於老公本身有製作金飾的經驗，卻苦無資金，於是乎Eva便向兄長那裡借了$100,000美元，1988年於Canal街255B號開設了Popular Jewelry珠寶店，出售自家製的金、銀鏈首飾。

店內卻座擁大量精美首飾作品。（Popular Jewelry）

1989年年輕的Eva Sam與一眾Wu-Tang Clan成員。（Popular Jewelry）

雖然Popular Jewelry的門面和店裡裝潢十分老土，甚至帶點港式「MK味」，但開業不到一年，即1989年，已吸引大名鼎鼎的HipHop團隊Wu-Tang Clan光顧，打造客製專屬作品。事關Popular Jewelry製作的首飾當真有一手，用料、造工紮實不在講，就連每條的粗幼、長短、大小都是精準的細項選擇，哪怕加上名貴的黃金、鑽石、寶石都無問題，而且定價有平有貴，十數萬港元的名貴珠寶固然打造得美輪美奐，盛惠數百大元的入門級別款式，也毫不失禮，潮流感滿載。

Popular Jewelry自家網店。（Popular Jewelry）

隨後更成功使到Beyoncé、Travis Scott、ASAP Rocky，以至普羅大眾潮流人到專門店朝聖光顧，近年更開設自家網店www.popular.jewelry，成功讓全地球人類買到自家Popular Jewelry出品，十分威風。

Popular Jewelry × DSM別注首飾，以Popular Jewelry獨到技法製作DOVER STREET MARKET字樣項鏈。（DSM）

一個澳門女人飄洋過海，於世界中心的紐約打造自己的珠寶王國，締造近年風靡全球的Hip-Hop首飾次文化，殊不容易，也十分勵志。而趁住當代藝術頂尖博覽Frieze Art Fair舉行在即（5月5日至9日），向來到藝術文化積極支持的頂尖時裝店DOVER STREET MARKET NEW YORK，就聯合Popular Jewelry，打造一系列Popular Jewelry × DSM別注首飾，以Popular Jewelry獨到技法製作DOVER STREET MARKET字樣項鏈，以及其他作品尚未曝光設計，更找來Eva Sam親自宣傳，令這位奇女子繼上年現身幫Aimé Leon Dore拍廣告之後，再一次躋身高級時裝舞台，絕對是華人之光。

上年Eva現身Aimé Leon Dore FW20廣告之內。（Aimé Leon Dore）

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