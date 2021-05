Billie Eilish性感造型登封面　Burberry連身內衣取代XXXL風格

撰文: 陳清揚 最後更新日期: 2021-05-03 14:30

Billie Eilish新碟《Happier Than Ever》面世在即,近日應英國版《Vogue》邀請,成為本月封面人物。

Billie Eilish成為英國版《Vogue》6月號的封面人物(Vogue)

是次拍攝主題由Billie Eilish策劃、Dena Giannini負責Styling部份。封面上的Billie Eilish穿上定制Burberry連身內衣及Mugler絲襪,一改其標誌性XXXL風格,希望藉此呼應派台新歌《Your Power》,且再一次為自己的身體及女性主自權發聲。

Billie Eilish即將發表第二張個人大碟《Happier Than Ever》(Universal Music)

Billie Eilish於2019年時因首張大碟《When We All Fall Asleep, Where Do We Go?》,年紀小小便成為舉足輕重的全球巨星,名利兼收之餘更是新世代的時尚楷模。然而,陪隨名利而來的批評及人身攻擊卻同時讓她不勝負荷。Billie Eilish表示,以往她常因自己的身材而感到羞愧,因此她在出道時往往只穿超寬衣服,藉以隱藏身形。可惜無論她如何隱藏,一眾Haters依然肆無忌憚地攻擊她,侮辱性評論令她的情緒進一步惡化。

Billie Eilish曾一嚴重失眠,更曾好幾次萌生退隱念頭。後來因世紀疫症的來臨,Billie Eilish的世界巡迴演唱會被迫取消,讓她與哥哥Finneas O’Connell有時間及心力回到老家靜心創作新碟,情緒狀況才漸見好轉。

單曲《Your Power》唱出Billie Eilish的心聲(MV截圖)

過去數月,Billie Eilish先後發布了三首新歌《My Future》、《Your Power》、《Therefore I Am》,據悉最新面世的《Your Power》更是Billie Eilish近年的心聲。今回在英國版《Vogue》的訪問中,她亦有提及《Your Power》:「我遇過的所有女性都曾被他人壓制,有些年輕的男性亦曾被人佔便宜。」因此她決定以歌曲寫一封公開信給那些佔人便宜的人(主要是男性)。

只要你想多露一點,突然間你在別人眼中就是個偽君子,又或是個蕩婦、是個妓女。 Billie Eilish

而在《Your Power》面世數天後,英國版《Vogue》亦發布了今期與Billie Eilish的合作企劃。整個企劃由Billie Eilish主導,並由Dena Giannini負責Styling。Billie Eilish以Betty Brosmer、Elmer Batters及Horst為靈感,透過Burberry連身內衣及乾濕褸、Alexander McQueen連身內衣、Atsuko Kudo手套、Mugler絲襪,展露出前所未有的性感,藉此為自己的身體及女性主自權發聲。



重溫Billie Eilish標誌性的XXXL Oversized穿搭:

「只要你想多露一點,突然間你在別人眼中就是個偽君子,又或是個蕩婦、是個妓女。讓我們扭轉局面,並為自己培力。無論展不展示自己的身體,都不應使任何人失去尊重。」她又說:「這僅關乎自己的感受——若果你想整容,就去整容吧;若你想穿上那些別人認為你太肥而不能穿的衣服,就勇敢的穿上吧。他媽的,若果你認為你自己好看,那麼你就是好看。」