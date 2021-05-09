舊化球鞋成未來時裝最大潮流　日本職人妙手將Nike AJ1、Dunk變舊

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-05-09 20:15

近年球鞋文化的火熱程度，堪稱史無前例，二手交投無比熾熱，也徹底攻陷傳統High Fashion領域。然而當普羅大眾對每星期排隊、抽籤球鞋，玩得不亦樂乎之際，對於進階的Sneakerhead或Fashionista而言，一般別注、聯乘或限量版球鞋，經已滿足不到他們的需求，唯獨更高端更前衞的工藝和理念，才能夠滿足他們脾胃。 因此舊化球鞋這個概念（Againg Sneakers、Age Your Sneaker），逐漸應運而生。

波鞋的商業以至藝術潛力都十分巨大。（Stadium Goods）

雖然Custom Sneakers客製球鞋這個概念源遠流長，但過去的傳統演繹手法，只集中在為波鞋鞋身上色或繪畫圖案，美學上仍然深信一對美觀的鞋子，應該具備潔淨、光鮮和全新等條件。

論將傳統Custom sneakers手法，即鞋身上顏色或畫圖案的代表人物，新加坡代表SBTG定必榜上有名。（The Straits Times）

然而Againg Sneakers舊化球鞋則不同，雖然原理上它們大部份都是100%全新的新鞋，卻偏偏在審美角度上追求陳舊，甚至污糟，刻意將一對新鞋改造得有如數十年前的Vintage真品一樣，鞋中底因氧化而變得燻黃甚至發霉，鞋面人造革也因為陽光的長期暴曬而變色，甚至略帶污積，就連縫線之間的邊緣位置，也塑造出舊化細節，驟眼看當真與古着品牌無異。

至於今次介紹的日本職人單位KENJI GRAPHICS，則是近年人氣最強的客製改鞋師，日本時尚雜誌《POPEYE》也早已報導介紹，而他最擅長的改鞋流派，正正是舊化球鞋這一類。

經KENJI GRAPHICS巧手舊化了的Nike × sacai Vaporwaffle Black and White。（KENJI GRAPHICS）

才剛推出的Nike × sacai Vaporwaffle Sesame Blue Void，已被KENJI GRAPHICS改造得有如30年歷史的古董作品。（KENJI GRAPHICS）

細看KENJI GRAPHICS的作品，本來已叫人看得心花怒放，事關這些經他巧手改造的波鞋，都並非「二打六」款式，而是鼎鼎大名，在StockX、GOAT等二手交易市場上有價有市的熱炒鞋款。例如全世界爭崩頭的Nike × sacai Vaporwaffle Black and White，KENJI恰到好處地用畫筆顏料，將它繪染成燻黃外觀，從鞋中底、招牌鞋踭「鴨嘴」位、Swoosh大剔商標、鞋跟、甚至連鞋帶，都進行了舊化染色，細緻度之高，令人讚嘆。而剛推出不久的Sesame Blue Void泥黃配色，KENJI GRAPHICS更一口氣將全對進行舊化染色，並且刻意將球鞋摺疊或磨損，造成明顯皺摺、磨爛，令到球鞋的鞋形表現出適度扭曲，以打造出猶如真實舊鞋的古物氛圍。

舊化球鞋達人KENJI。（KENJI GRAPHICS）

將2020年推出的Michigan Dunk High舊化成1985年之OG模樣，幾可亂真。（KENJI GRAPHICS）

+ 8 + 8 + 8

將Vaporwaffle這對2020年才正式誕生的新潮球鞋，進行舊化，這種不純粹的新舊扭曲結合與時間扭曲感，的確使到KENJI GRAPHICS聲名大噪。不過對於追求原汁原味的資深鞋友而言，將初期Air Jordan系列、Dunk、TERMINATOR、AIR FORCE 1、AIR MAX等具有歷史故事的經典款來舊化，應該會更加名正言順，他當然深明此理，因此大部份創作都以上述Old School鞋款為主，雖然絕大部份都是復刻版本，但經過職人的巧手，這些經過改造的Michigan Dunk High、AJ4，與舊代的真實OG版本比較起上來，還是幾可亂真的，聞說他客製的價錢絕不便宜，但一分錢一分貨，始終是物超所值。

NIKE BYYOU AIR MAX 90 × LEVI’S " ULTIMATE VINTAGE"CUSTOM。（KENJI GRAPHICS）

總之舊化球鞋這個概念與潮流，經已悄然堀起，再過一、兩年更有可能席捲全球，回想數年前波鞋界鼓吹保養潔淨球鞋，甚麼Jason Markk、R8以至清潔球鞋服務大行其道，現在卻竟然反其道而行，提倡愈舊、愈黃黚黚、愈有味道，一切都是風水輪流轉，有點諷刺，卻正是潮流的本質。