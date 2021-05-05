【visvim】中村世紀持續開發童裝　BB版FBT鞋外20L背囊新增Mini版

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-05-06 13:54

自從將visvim揚威國際，成功上位之後，中村世紀一直留在美國跟家人生活，全心全意照顧妻子Kelsi和女兒Riko，享受天倫之樂。而這種溫馨的氛圍，也一直植根在品牌設計之上。

中村世紀幸福的一家三口。（I-SIZE ）

全新HIROKI NAKAMURA Table Collection。（visvim ）

話說visvim旗下的古物及服飾主題系列HIROKI NAKAMURA Table Collection，最新推出了一系列家長、童裝服飾單品，每件單品都劃分為成年和小童版本，分別有鹿皮MEDICINE BAG、BASEBALL TEE和NATIVE BLANKET，NATIVE BLANKET上的圖案與差毛均取材自印第安毛毯概念，與百年傳奇品牌PENDLETON有着異曲同工之妙，不過價錢應該「尊貴」得多。

CORDURA 20L MINI產品照（Vintage Concept Store_JP）

常見成人版本的CORDURA 20L背囊。（visvim ）

除了官方IG上看到的這些童裝產品照外，visvim也悄悄地將自家一款招牌大作，重新改製成童裝版本，正正是經典大作CORDURA 20L背囊，可惜這個CORDURA 20L MINI貫徹中村世紀作風，神龍見首不見尾，無論是官網定還是其他日本時裝網店、媒體，都找不過其影蹤，反而香港水貨網店卻公開了其真身，外觀與平常CORDURA 20L無疑，體積卻濃縮了許多，配上招牌皮革袋底，小童孭上來定必有型。

早在十多年前，visvim就不時推出孩童版單品，當中以FBT BEARFOOT最經典。（visvim ）

雖然今次HIROKI NAKAMURA Table Collection一口氣推出多款童裝單品叫人有些始料未及，但其實visvim早在十多年前，就不時推出孩童服飾，最經典作品，當然首推FBT BEARFOOT莫屬，當時定價也絕不便宜，索價近600美元（約4,661港元），不過即使著不到，當作居家擺設來觀賞同樣有型。