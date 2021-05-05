CHANEL最新度假系列法國秘境上演　黑白主調靈感源自經典實驗電影

撰文： 陳清揚 最後更新日期： 2021-05-05 18:32

CHANEL最新系列Cruise 2021/22於昨晚（5月4日）正式發布。今回Virginie Viard從品牌創辦人Gabrielle Chanel好友Jean Cocteau的電影作品《奧菲的遺言》（Testament of Orpheus）中獲取靈感，以高對比的亮白色及深黑色，展現Jean Cocteau電影世界中的美學。

CHANEL最新系列Cruise 2021/22（CHANEL）

現任創意總監Virginie Viard自上任以來，每每藉著不同的騷場，帶領大家遊歷法國多個秘境，同時帶領大家一同回溯CHANEL鮮為人知的故事。而昨日發布的Cruise 2021/22時裝騷，就在法國普羅旺斯內的著名景點Carrieres de Lumieres上演。

Carrieres de Lumieres又名光之採石場，早於到西元前二世紀高盧人時代出現，極具歷史價值。而Virginie Viard之所以會選址Carrieres de Lumieres，全因品牌創辦人Gabrielle Chanel好友Jean Cocteau曾於此地完成極具超現實意味的實驗電影《 奧菲的遺言 》（畢加索有份客串演出！），Virginie本人亦尤其鍾愛此齣電影，遂以戲中「身騎黑馬的男子不慎掉進採石場，身影於白牆壁流竄」一幕作為系列的定調，為大家帶來以亮白色及深黑色構造而成的Cruise 2021/22。

畢加索有份客串演出Jean Cocteau實驗電影《 奧菲的遺言 》（Wikicommons）

整個系列共有66個造型，當中除了包含品牌的經典小黑裙，亦不乏Virginie Viard鍾愛的飄逸印花長裙及花呢夾克，以及長襯衫裙及黑色花邊披肩。當然系列還包括閃片、流蘇、漁網襪、刺繡等CHANEL常見的元素。配飾方面，Virginie Viard再度交出多個迷你袋及XXL首飾，更首度加入雙C唇環，再度為優雅的香奈兒注入搖滾的一面。



按圖逐一欣賞CHANEL最新度假系列造型設計：