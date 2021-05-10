日本沖繩古着再造藍染品牌Rifatto　手工精細BORO服千多元有交易

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-05-10 18:41

日本藍染工藝持續入侵時裝潮流界別，就算閣下以往不是日系禪味、古着、visvim、KAPITAL的粉絲，而只愛歐美High Fashion或街頭板仔潮牌，Indigo、BORO、Sashiko等傳統日式技藝，在未來數年的時裝界亦只會愈來愈受注目。

就是這是Special Boro Jacket，使到Rifatto一下子全球知名。（rifatto_handmade）

事關時下的藍染工藝，早已不再侷限在野良著（Noragi）、作務衣（Samue）、甚平（Jinbei）等傳統BORO襤褸服飾之上，即使是西裝、棒球褸、Cap帽、背包，以至是波鞋，上述日本傳統工藝都能一一糅合其中，而且將這類傳統工藝活化新潮的優質品牌，日本近年當真愈來愈多，也絕不限於首都圈一帶。

例如今次介紹的Rifatto，正是來自遠離東京都的沖繩。別以為這個渡假勝地只有紫薯和馬肉，其實與時裝人息息相關的古着，在當地也佔着重要地位，事關自二次大戰後，美軍一直在當地那霸市設置基地，使到許多軍事服和相關古着單品，流落到沖繩民間，使到Rifatto主理人設計師Yuya Kobayashi長期能夠接觸第一手古着真品，累積了十多年研究古着，並拆解再造之經驗後，久而久之更鑽研藍染古布，將BORO工技注入一系列西方傳統服飾之中。

boro patchwork jackt，由舊西裝再結合藍染古布，獨一無二。（rifatto_handmade）

論把西方服飾與日本藍染合二為一的品牌，Rifatto當然並非第一個或最出名的一個，吉田克幸的Porter Classic名頭就遠比他大，但Rifatto的造工非但絕對「見得人」，毫不失禮之餘，更有着一個超吸引賣點，正是性價比極高。要知道日本BORO類服飾往往以古布作原材料製造，或者要以人手親自染色，十分繁複也考手工，價格絕不便宜。

Rifatto的服飾單品性價比極高。（rifatto_handmade）

Rifatto位於沖繩的專門店。（rifatto_handmade）

然而Rifatto卻打破同類單品定價相對高昂慣例，作品經濟實惠，一件入門級別的Vintage Flag Indigo T-shirt只盛惠¥12,000日元，拼貼西裝或拼貼恤衫類作品也不過是¥19,000至¥21,000，平均不用二千港元，十分抵玩。

不止藍染古布，也有將軍服拆解再重組的作品，十足十Greg Lauren出品一樣。（rifatto_handmade）

最頂尖之作Special Boro Jacket，也不過盛惠¥90,000。（rifatto_handmade）

+ 2 + 2 + 2

至於品牌最頂尖的作品，則屬Special Boro Jacket莫屬，將大量式樣、歷史、大小圖案不一的藍染古布，以BORO和Sashiko方式，縫合拼貼到整件外套之下，古布軟綿綿觸感舒適，也滿載歷史美感，結合職人巧妙拼合，以藍染布為主，輔以點點其他色澤的古布與圖騰與其中，產生出來的視覺佈局既優美古典，也具備非凡潮流感，而且如斯工藝，定價卻只是¥90,000，隨時是visvim或KUON的十分一價錢，早前外國已有一大叔系潮人搶先著用，迅即讓Rifatto的名號全球火熱起來，有麝自然香，Rifatto未來勢必加價也是意料中事，還是有買趁早為妙。

本地山系時裝店WANDERS*最近已引了Rifatto的作品。（WANDERS*）

Rifatto另一特色則是十分偏愛玩國旗元素，不時以全球各國國旗作為主題，運用拼貼技藝，將古布砌成國旗模樣，頗具玩味精神。本地山系時裝店WANDERS*最近已引了Rifatto的相關作品到港，記者曾親自摸上手接觸，實在不錯，好此道的時裝愛好者以後已多一個選擇了。