意國改鞋單位LC23特製Air Force 1　不玩舊化以祖母針織重塑經典

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-05-11 17:21

一再強調，舊化波鞋Aging Sneakers在未來數年定必大行其道，但改鞋工藝博大精深，值得大家留意甚至「科水」支持的，絕非舊化一門，只要夠創意有技術，最傳統不過的手藝都足以讓人眼界大開，連Wyman都讚好。

HENDER SCHEME以仿AJ4的MIP-10一炮而紅。（HENDER SCHEME）

所謂養兵千日，用在一時，其實一個品牌要成名，有時只需要一件單品能夠爆出已足夠，像HENDER SCHEME以仿AJ4的MIP-10一炮而紅；READYMADE將Birkin Bag輪廓改製成軍用帆布而一舉成名；連日前介紹過的沖繩古布單位Rifatto，也是憑Special Boro Jacket就蜚聲國際，所以有時好東西不用多，一件就夠。

LC23將New Blance運動鞋底結合Loafers皮鞋式樣。（LC23）

話說時裝品牌LC23，乃是一個在意大利薄有名聲的前衞單位，於2010年由Leo Colacicco所創立，除推出一系列街頭風服飾外，也致力玩解構重組，不時將New Balance運動鞋底結合Loafers皮鞋式樣，或者將球鞋Nike Tennis Classic Court變成梳化櫈腳等等，帶有幾分CROSBY STUDIOS和Nicole McLaughlin的影子，只是名氣稍有不及而已。

連Wyman都讚好！（concertyy）

不過，最近LC23發布的一款改製Nike Air Force 1，卻足已讓它一登龍門，聲價十倍，連香港知名時裝精Wyman也於個人官方IG出Post讚揚，聲言「歡迎DM我報價」，實在厲害。究竟這對Air Force 1有何厲害？最特別之處是LC23在球鞋表面上，採用了Granny Crochet鉤針編織手法，將各種Granny Squares祖母方塊針織圖案，縫補在鞋面上，搶眼之餘，也極盡創新，Granny Squares雖然歷史悠久，但應用到球鞋領域上卻少之有少，現在卻被LC23合二為一起來，著實高明。

Granny Squares的歷史遠久，已沒人知道它的確實起源。（ETSY）

說回Granny Squares的歷史，儘管沒人知道它的確實起源（只知道第一份關於它的公開記錄，是來自1891年的Butterick Publishing Co），但Granny Squares在30年代大蕭條時期，無疑是一種流行的製衣方式。那時候美國普羅大眾生活窮困，偏遠地區的人更是如此，當時生活在這些荒村的年輕婦女們，習慣將棄用的毛冷衣物拆解成毛冷線，繼而以鉤針編織手法，編織成小方巾，送給家中年長婦女，久而久之，就有了Granny Squares祖母方塊之名。

SAINT LAURENT SS15。（SAINT LAURENT）

雖然Granny Squares在過去與球鞋無甚關係，卻一直與衣服類時裝設計緊密相連，70年代的Hippie次文化，最喜歡利用Granny Squares製作服飾，直到近年也一直在高級時裝界別發光發亮，如SS15的SAINT LAURENT，Hedi Slimane再次把它帶上T台；另一英國小眾品牌Story Mfg.，也擅用Granny Squares技藝來製造出Piece Scarf或Corduroy Pullover等招牌單品，深受前衞時裝人青睞。