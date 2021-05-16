防水膠鞋夏天強勢回歸　Bottega Veneta、adidas有平有貴任君選擇

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-05-16 21:47

雖然話波鞋目前全面主宰潮流界，每時裝人的宿命就是求變，如果每時每刻都Air Jordan、Dunk、Vaporwaffle、NB990、Yeezy Boost 350 V2或Dior B23 Sneakers，其實都幾悶，所以有時派下膠，膠膠地咁穿上硬膠鞋，不但過癮，而且才更加前衞。

當年將Crocs Classic Clog這種奇怪膠鞋帶上高級時裝舞台的先鋒，正是Demna Gvasalia領軍的Balenciaga。（Balenciaga）

留意這裡所講的硬膠鞋，並非Melissa或Havaianas那種傳統膠拖鞋，而是仿如Crocs Classic Clog那種，輪廓「騎呢」，於傳統美學上相對離經叛道的Ugly Chic款色。

或者有人會覺得，自Demna Gvasalia不復當年勇，而Phoebe Philo又悄然離場之後，Ugly Chic美學概念已經全面褪色了吧？其實不然，薪火相傳者仍然足以燎原，Phoebe Philo昔日愛徒Daniel Lee，正是新生代的代表人物。

Daniel Lee領軍的Bottega Veneta近年大熱大勇。（The Fashion Awards）

Bottega Veneta Puddle Slippers $4,000。（Bottega Veneta）

+ 5 + 5 + 5

由Daniel Lee領軍的Bottega Veneta，不但服飾剪影與輪廓都與Phoebe Philo所提倡的，有相類似之處，今個春夏季登場的Puddle Boots和Puddle Slippers，正是今年古怪硬膠鞋流派的巔峰之作，當中尤以Puddle Slippers涼鞋最為熱賣，在歐美日地區的時裝店最已呈Sold Out之象，香港就相對貨源充足，最搶手的白色、到啡色、杏色、粉紅和青綠色都有（反而這款鞋目前是沒有黑色的，十分奇怪），盛惠$4,000港元，防水防滑，又容易清洗打理，著住去玩獨木舟這類水上活動就最合適不過，如果你捨得的話。

1017 ALYX 9SM MONO SLIP ON。（1017 ALYX 9SM）

至於Matthew Williams的自家品牌1017 ALYX 9SM，自上季開始都發布了一款名叫MONO SLIP ON的硬膠鞋，今季更推出了粉紅色版本，以一體化EVA泡沫去貫穿整對涼鞋，這種無縫的模製結構給予了穿著者極大的舒適感，售價為$1,723，ALYX官網有售。

其實著涼鞋和膠鞋，最潮著法也是配襯襪子。（WhoWhatWear）

如果不想用過高成本去買對膠鞋，但又想迎合潮流的話，由Kanye West設計的Yeezy Slides會是不錯選擇。其實隨着Yeezy Boost系列波鞋線產品人氣大不如前，adidas與Kanye West近來都一直努力研發新產品。

Yeezy Foam Runner。（ Fit for Health 2.0）

全新配色6月正式推出。（cop4resell）

除「餃子鞋」Yeezy 450外，Foam Runner和Yeezy Slides兩大膠涼鞋拖鞋都是焦點作，遺憾前者Foam Runner只作少量生產，現在已被炒上天價，反而Yeezy Slides經濟實惠得多，定價才$60美元，就算又要無奈「食炒」，想應該都是千幾港元有交易，算是可接受的價錢吧。

Crocs與BEAMS上年合作的Classic Clog，將有如1017 Alyx 9SM提案的軍用銅扣子COBRA®，注入鞋面尼龍防水面料之上。（BEAMS）

而喜歡日系風格的朋友，則可以選擇Crocs與BEAMS和Journal Standard等日本單位的合作系列，基本上每年細定時定候都會推出新別注，是為長期固定的Collaboration，上年與Crocs × BEAMS的聯乘，就以軍事風和野外釣魚概念出發而又收旺場，絕對是性能最好的Classic Clog膠鞋。