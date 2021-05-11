IKEA今夏帶來工匠系列「LOKALT」 紡織品及陶瓷背後盡是感動？

撰文： 陳清揚 最後更新日期： 2021-05-11 18:33

近年IKEA先後與不同品牌及多位藝術家聯乘合作，當中不少大獲好評，兼具藝術美感及實用性。 今個夏季，IKEA則為大家帶來由約旦、泰國和印度藝術家設計並且親手製作的手工紡織品及陶瓷系列，劃破過往「工廠式生產」的品牌形象。

「LOKALT」系列雖豐有各個地區的傳統美學，但亦不失時尚感。（IKEA）

對於這個來自瑞典的家品品牌IKEA，相信大家都不感陌生。自成立至今，IKEA以親民定價以及數之不盡的商品，成功橫歸全球，成為首屈一指的家具品牌。然而，它的家具之所以能如此便宜、最此穩定地供應至全球門店，全因品牌採用「模塊式傢俱設計方法」，視乎成本將傢俱拆分成不同部位，並在不同國家的工廠生產。如此一來，傢俱亦失去手作的質感與溫度，而這亦是IKEA向來為人詬病的缺點之一。

不過，IKEA決定在今個夏季為大家帶來全由工匠設計及製作的紡織品及陶瓷系列「LOKALT」，讓大家可以多一個選擇。

自2012年至今，IKEA創造出超過3萬個職位，當中包括大量深受敍利亞戰爭影響的婦女。（IKEA）

系列名稱「LOKALT」意指「本地」，IKEA今回與四位來自不同國家的藝術家，包括來自約旦安曼的Tania Haddad、曼谷的Ploypan Theerachai和Decha Archjananun，以及來自德里的Akanksha Deo合作，以泰國的傳統陶瓷家具、安曼的家用紡織品、印度傳統用具中取得靈感，設計出燈飾、陶器、地毯、咕𠱸等，每件均極具藝術美感。

更難得的是，今次企劃成功為當地帶來極多就業機會：自2012年至今，IKEA在上述地區已創造出超過30000個職位，當中包括大量深受敍利亞戰爭影響的婦女、印度農村婦女，以及泰國北方的村民，讓他們有機會以工藝改善生活，非常有意義。