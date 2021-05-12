Levi’s聯乘VALENTINO後再來Miu Miu　經典501變出可持續發展設計

撰文： 陳清揚 最後更新日期： 2021-05-12 15:14

Levis近日可謂勢不可擋——先後與VALENTINO及Miu Miu兩大高級時裝品牌合作，推出懷舊風牛仔服裝，令人一見傾心。

Levis與VALENTINO聯乘517牛仔褲（VALENTINO）

由Levi’s與VALENTINO聯手打造的LEVI’S VINTAGE 1969-517牛仔褲，於上月底舉行的VALENTINO 2021春夏時裝騷中曝光，喇叭褲版型加上洗水藍色調，流露濃烈的復古感覺。據悉雙方更從牛仔褲的Bootcut型號「517」中取材，設定全球限量發售517件，並且在每條牛仔褲上縫有一個註明編號的標籤，增添這條聯乘牛仔褲的收藏價值。

繼VALENTINO之後，Miu Miu支線Upcycled by Miu Miu早前亦發布與Levi’s合作的相關消息，更邀請了本屆金球獎最佳戲劇類電視女主角得獎者Emma Corrin，以及Kate Moss女兒Lila Moss擔任模特兒，為大家演繹聯乘系列單品。

超模Kate Moss女兒Lila Moss擔任聯乘系列模特兒（Miu Miu）

系列以經典款式Levi’s 501及Trucker牛仔外套為原型，並以極具辨識度的Miu Miu水晶、珍珠、花卉、人造鑽石刺繡作點綴，展現剛柔並濟的魅力。牛仔褲背面亦縫有Levi’s®標籤，不過就改為Miu Miu的標誌粉紅色，極具辨識度兼且少女感爆棚，一眾Miu Miu迷定必一見傾心。