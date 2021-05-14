【專訪Jace陳凱詠】最愛七彩：「多元與亂，都是很陳凱詠的東西」

撰文： 黃沛鵬 最後更新日期： 2021-05-14 16:17

陳凱詠Jace首張唱片《Processing》終於面世，大家一致認為這位女生的音樂風格與時尚穿搭，同樣是百變多元，感覺色彩繽紛，很難用三言兩語來概括，不如現在一起去認「色」她。

【FENDI】Denim Coat、Shorts、White Heels、Pattern Socks、Necklace、Saguette Earrings、Skateboard（鄭子峰攝）

多元定位在現今世代十分普遍，像Jace Chan陳凱詠，你可能記得《瑪嘉烈與大衛系列：前度》中的青澀女生；又可能記得她個人YouTube頻道中【J.D FEAT.】系列的狂熱舞者；更難忘的還有她主唱的歌曲：《天生二品》的我行我素與《隔離》的少女心事。不論模特兒、主播、演員、歌手等不同界別，都會見到Jace的身影，到底她會怎樣形容自己？

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「每一個人從來都很多面向，很多元，我覺得不同面向有不同的長處和特質，可以做不同工作。」Jace認為自己的想法和崗位經常在轉變，不停嘗試新事物，「很多元、很亂，都是很明顯屬於陳凱詠的東西。」

【FENDI】Denim Coat、Shorts、White Heels、Pattern Socks、Necklace、Saguette Earrings、Skateboard（鄭子峰攝）

Jace不時在IG中展示穿搭，不同風格不同品牌她也可以Carry得到，使人留下深刻印象。「我喜觀配襯，卻未至於超級留意時裝潮流，穿衣是生活一部份，是很輕鬆的事情，沒有去深入鑽研，只隨心情去配搭。」雖然率性，但那份自然與真我卻成功建立出獨特個人風格。

【LOEWE】Watermelon Instarsia Sweater、Crochet Lizard Dress、Sandals、Small Square Basket、Lunar XL Earrings（鄭子峰攝）

看到她的跨界工作，不其然聯想到時尚界別各式各樣的聯乘合作，「聯乘是好事，會覺得新鮮好玩，會撞擊出新意念出來。」她笑說雖然沒特別留意潮流事物，但還是被GUCCI聯乘BALENCIAGA吸引著，「系列中的心臟手袋，巧合地心臟也是《Processing》中的重要元素，心想我的唱片仍未面世，卻被這計劃捷足先登。（抱頭Mode）」

自我、有獨特味道，是別人取代不到，就是時尚。 Jace陳凱詠

英國跨媒體創作人FKA Twig是Jace的時尚Icon（XL Records）

有些人認為Jace形象有點像Billie Eilish、Ariana Grande，愛色彩繽紛又很有自一套，不過她心目中的時尚Icon卻另有其人——英國跨媒體創作人FKA Twigs，「FKA Twigs很創新，未必是衣著上的時尚，時尚應是具有前瞻性，她的音樂、視覺，以至整個包裝都帶有時尚感覺。」

「自我、有獨特味道，是別人取代不到。」她眼中的時尚，就是這樣。

（鄭子峰攝）

【sacai】Satan x Cotton Jersey T-Shirt、Cotton Poplin Skirt、Vaporwaffle Sneakers 【AMBUSH】EMBLEM TEXTURED CHAIN NECKLACE、A CHAIN LINK EARRINGS、EMBLEM CHARM CHAIN BRACELET、EMBLEM CHARM BALL CHAIN BRACELET（鄭子峰攝）

每次說到Jace，「色彩繽紛」是人們第一個聯想，但原來「七彩」並非Natural Born，「我不是特別喜愛七彩顏色，反而是身邊的人跟我說：『你經常穿得很七彩』我才留意到。」而源頭回到她小時候學跳舞的日子，「起初常穿黑色衫褲，普通且悶，後來有位哥哥用厭棄的語調跟我說：『你只是十多歲，為何只穿黑白這麼悶啊！好心你啦！』自此以後，我便穿得很彩色，直到現在也如是。」

【sacai】Satan x Cotton Jersey T-Shirt、Cotton Poplin Skirt、Vaporwaffle Sneakers 【AMBUSH】EMBLEM TEXTURED CHAIN NECKLACE、A CHAIN LINK EARRINGS、EMBLEM CHARM CHAIN BRACELET、EMBLEM CHARM BALL CHAIN BRACELET（鄭子峰攝）

了解Jace對顏色的直接聯想：

Jace首張唱片《Processing》的封面設計，也是以綠色為主調。（Universal Music）

重溫Jace的綠色世界：

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不過，眾多色彩中，Jace最愛的始終是綠色。

「綠色同樣是別人常說我喜歡的顏色，他們說得多後我便發現自己真的喜歡。」綠色給Jace的感覺很舒服，「舒服得來又分不同種類，變化很大，可以是Back To Nature，說到環保、可持續性，都會用綠色來形容。」同時，在她眼中，綠色也可以是充滿前瞻性，「熒光綠、青緣，感覺創新大膽，所以我喜歡綠色。」

Jace的作品與生活之間聯想：

《虛擬人與我》

「我是一個很老土的人，朋友跟我說投資要買虛擬貨幣，但我是阿婆心理，不懂處理這些事情，反而喜歡實實在在，照片也是列印出來更好。」

陳凱詠Jace最愛實在（鄭子峰攝影、製圖）

《隔離》

「疫情之後，去哪個國家也開心，若讓我選擇，一路以來最想到南美。因南美的色彩與文化，是我喜歡卻不熟悉，與其我說很喜歡，倒不如親身去感受，才有資格說喜歡，所以想一個人前去，打開所有感觀，好好感受南美的衝擊。」

陳凱詠Jace最想到南美（鄭子峰攝影、製圖）

《I Wish》

「如果要創立自己的品牌，我會向小朋友埋手，希望可跟家長一起，將小朋友打扮得鬼五馬六，務求整色整水，令他們長大後重看時會感覺很後悔的服裝。」

陳凱詠Jace最想創立童裝品牌（鄭子峰攝影、製圖）

《Processing》

「我必定重視過程多於結果，因為結果很悶，已定下來完了才是結果，有所謂好與壞，可是我卻認為十分明顯的好與壞，十年過後重看可能已不一樣，結果好與壞也不大有意義，反而過程中得到甚麼才重要。例如一首歌成績不好，但製作中做得很開心、很爽，仍會牢牢記住這首歌。」