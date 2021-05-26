UNIQLO最新聯乘發布　為何選中曾在Issey Miyake工作本土設計師？

撰文： 陳清揚 最後更新日期： 2021-05-26 17:19

UNIQLO宣布最新聯乘單位！ 與多位國際知名設計師合作後，今回UNIQLO回歸本土，與日本設計師黑河內真衣子（Maiko Kurogouchi）共同打造最新LifeWear聯乘系列，值得期待。

UNIQLO最新聯乘Maiko Kurogouchi（UNIQLO）

相信大家對UNQILO絕不陌生吧。近年這個日本國民品牌不單AIRism支線愈做愈好，各個聯乘系列亦叫好叫坐，UNQILO因此也成為疫情下首個由虧轉盈的時裝品牌。

重溫UNQILO近年經典聯乘：

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繼UNIQLO U、JW Anderson x UNIQLO、Jil Sander x UNIQLO、村上隆 x Billie Eillish x UNIQLO等聯乘系列後，今回品牌回歸本土，與日本設計師黑河內真衣子合作，在這個炎夏為大家帶來最新LifeWear聯乘系列。

日本設計師黑河內真衣子（Maiko Kurogouchi）

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曾於Issey Miyake擔任設計師的黑河內真衣子，擅於在日常生活中獲取靈感，過去她就曾以日本家庭代代相傳的生活五金用品、傳統祭典、藍白瓷器碎片等物件作為主題，再透過不同物料，致力為女性設計出優雅、舒適，且更長壽命的衣服。黑河內真衣子於2014年獲得Mainichi Fashion Grand Prix資生堂最佳新設計師贊助獎，三年後再獲2017年東京時尚獎，實力獲得行內一致肯定。

黑河內真衣子跟UNIQLO合作Lifewear系列（UNIQLO）

今回與UNIQLO的合作，雙方則攜手帶來糅合極致舒適與設計美感的內衣物系列，以改善每個女性的體態。系列以沉穩的大地色系配色，與世界各地女性的自然膚色相互輝映。系列除了內衣及內褲外，還包括觸感輕柔的T恤、褲子、裙子及針織衫褲，鼓勵著女性不僅要自己選擇服飾，並按自已的選擇去配搭。



按圖看UNIQLO聯乘Maiko Kurogouchi系列單品設計：（UNIQLO）

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系列將於6月18日於網絡旗艦店及利舞臺旗艦店限量發售，喜愛輕盈簡約風的朋友不容錯過。