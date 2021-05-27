日本麥當勞50周年推出別注包裝　回顧第一間M記銀座三越原店盛世

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-05-27 19:03

全球疫情持續嚴峻，日本更是首當其衝，現在連東京奧運會能否如期順利舉行亦未可知，歸「鄉」無期下，香港人最想念日本的甚麼？ 想來很多人會答是他們的麥當勞吧！

鬆餅漢堡是日本麥當勞獨有美食。（Ｍcdonald's）

遊日品嚐過麥當勞的人都會知道，日本的M記當真與香港版本有着極大不同，綜合各方意見，尤以早餐的麵包和熱香餅最為好食，而將兩者合二為一的「鬆餅漢堡」，將熱香餅取替麵包的漢堡，更是為日本區M記獨有的美食，大受外國遊客歡迎。

1971年7月20日於東京銀座「銀座三越」開設第一間專門店。（Ｍcdonald's）

藤田田。（u-note）

而作為亞洲流行文化行得最前的國家，日本人總有先見之明，每每將西方別緻的東西率先引入到亞洲，源自美國芝加哥的麥當勞正是其一（香港則是第二個將M記帶到亞洲開店的地區）。上世紀70年代，日本著名商人藤田田高瞻遠矚，成功擊敗大榮超市創辦人中內功，取得麥當勞日本區特許經營權，並於1971年7月20日於東京銀座「銀座三越」開設第一間專門店。據知當年美國麥當勞總社，曾要求日本第一間分店開設在神奈川縣茅崎市這種郊外地段，是藤田田看準銀座三越的特殊戰略地位，力排眾議下堅持在首都開店，初時估算每日營業額為十五萬日圓，但未幾已爆升至一百萬日圓一日，創下飲食界的神話，也確立麥當勞在亞洲地區開拓市場的先機和勇氣。

現在銀座的麥當勞﹐已遷離銀座三越了。（gendai）

時至今日，日本麥當勞已擴充至全國2,900間分店，這一切的功勞，銀座三越本店可謂居功至偉。而今年7月20日正是麥當勞登陸日本50周年的大日子，雖然原店已不復存在，但借此來慶祝日本M記業務踏入天命之年，同樣意義非凡。

早期吉祥物Speedee。（Ｍcdonald's）

限時推出的日本麥當勞Speedee外賣紙袋。（Ｍcdonald's）

為慶祝今次50歲生辰，麥當勞特地推出日本限定的「Speedee」別注包裝，這個圓面貶眼廚師「Speedee」，誕生於1948年，乃是遠在小丑「麥當勞叔叔」尚未誕生之前的公司吉祥物，可惜在1967年被停用，亞洲饕客應該相對陌生。故今次日本麥當勞就細心地將它起死回生，將印有Speedee圖案，限時注入到外賣紙袋、薯條紙盒、漢堡包盒和汽水紙杯等食物包裝之上，懷舊感十足，仿如古着店才會見到的Vintage快餐店紀念品一樣，值得收藏。但願終有一天在開關之後，這個限定包裝依然存在，讓香港人再次品嚐當地日本麥當勞的別緻包裝和美食。