LOUIS VUITTON聯乘NIGO企劃第二波　英倫復古糅合日本街頭超搶眼

撰文： 陳清揚 最後更新日期： 2021-06-08 18:14

LOUIS VUITTON近日再度與NIGO聯手，推出LV² 2022 早春系列，再一次玩轉LOUIS VUITTON和Human Made兩大品牌的經典元素，並且比上一回玩得更盡更太膽。

LOUIS VUITTON與NIGO合作，帶來第二波LV² 企劃。（LOUIS VUITTON）

去年年初，由LOUIS VUITTON及NIGO共同打造的LV²首度面世。系列以「一個想法能夠與另一種想法共存的認知」為定位，透過東京視覺觀察倫敦的次文化，為消費者帶來一系列強調拼貼及紋理的潮流服飾。

LOUIS VUITTON主帥Virgil Alboh跟NIGO惺惺相惜（LOUIS VUITTON）

近日雙方再度聯手，為大家帶來最新限量LV² 2022 早春系列，再一次嘗試糅合中西文化及美學。

High Street風是NIGO拿手好戲，將Human Made變LV Made玩味十足。（LOUIS VUITTON）

從早前發布的造型照可見，今回系列以1960年代的英式紳士風，融合到日本的街頭風格之內，並以拼貼技術，將LOUIS VUITTON的經典Monogram打造成拼接工裝式西裝、牛仔褸、大褸及皮革用具。

NIGO將LOUIS VUITTON經典Monogram玩得出神入化（LOUIS VUITTON）

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除此之外，今回雙方大量採用老虎、小黃鴨、紅心圖案元素；NIGO更巧妙地將Human Made的招牌紅心圖案融合至「LV MADE」字樣之中，大大增添系列獨有的玩味。當中，印有LOUIS VUITTON Monogram的鴨型皮袋，以及以仿日式和服的皮革腰帶，亦非常矚目，相信新系列將再一次成為搶手貨吧。

按圖重溫LV²第一回設計：