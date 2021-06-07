BALENCIAGA聯乘GUCCI手袋玩「假」　諷刺現今世代無人在乎真實？

撰文： 陳清揚 最後更新日期： 2021-06-07 19:03

BALENCIAGA的2022春夏系列昨日（6/6）發布。今季品牌以AI技術打造整場時裝騷，除了再一次帶來與GUCCI合作的聯乘手袋外，亦在騷場中注入多個巧妙的亮點，藉此拋出對當代社會的觀察與省思。

It's a deep fake of a fashion show. What we see online is not what it is. What's real and what's fake? Demna Gvasalia@BALENCIAGA

BALENCIAGA 2022春夏新系列（BALENCIAGA）

如BALENCIAGA設計總監Demna Gvasalia所言，現今世代難分真與假。他過去多次透過服飾及時裝騷諷刺當今世界。今回他就以一系列後期製作技術，如平面跟蹤、旋轉掃描、機器學習、3D建模，構建出一條完全由後製建成的時裝騷影片。

影片中的手持電話打卡嘉賓、負責行騷的模特兒、黑白主調的騷場全由後製合併而成。更誇張的是整個系列均由同一張臉孔演繹（Quentin Deronzier以人工智能，把Eliza Douglas的臉換到所有模特兒身上）。Demna Gvasalia藉此諷刺世人習慣以Filter及Photoshop展示自己及觀看世界的文化，直接指出如今再沒有人在乎真實及現實。



按圖看BALENCIAGA 2022春夏新系列設計：

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除了極富省思意味的展示意念外，品牌今季與Gucci的第二度合作，當然亦成為焦點之一。

BALENCIAGA聯乘GUCCI手袋，設計充滿諷刺意味。（BALENCIAGA）

BALENCIAGA聯乘GUCCI手袋，設計充滿諷刺意味。（BALENCIAGA）

BALENCIAGA及GUCCI這兩大開雲品牌於四月首度合作，當時已引起一陣哄動。今回雙方出乎眾人意料地再一次合作，將Gucci經典手袋Jackie1961、棒球帽、羽絨上的GG圖案改成Balenciaga的BB標誌，更推出寫有「This Is Not a Gucci Bag」的限量版GG側揹袋，呼應今季「真／假」的主題。

另外，品牌今季亦再次與Crocs合作，推出BALENCIAGACrocs 2.0，將Crocs Classic Clog改造成水靴及高踭鞋版本，極富趣味。這聯乘鞋款面世後，不少網民旋即發文問早前表明「死都不穿Crocs」的Victoria Beckham會否接納高踭鞋版本，令鞋子引起一陣熱話。



點擊重溫上回GUCCI與BALENCIAGA的重磅聯乘：