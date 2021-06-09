東京奧運頒獎志願者禮服亮相　六種蔚藍色與精緻細節構成現代和服

撰文： 陳清揚 最後更新日期： 2021-06-09 16:03

在疫情的陰霾下，2020東京奧運不幸延期，為這場難得的典禮蒙上另一層陰影。一年過去，日本疫情未有好轉跡象，政府抵著市民反對，堅持在今個夏季舉辦東京奧運會。東京奧運會倒計時50天紀念儀式較早前在東京有明體育館上演，首次公開多項頒獎典禮元素如獎牌、領獎台、頒獎音樂、頒獎志願者禮服等。 今回讓我們一起認識以「現代和服」為理念的頒獎志願者禮服吧。

傳統和服的布料卻又重又厚，疊起來時更會變熱，山口壯大因此改以具有防暑降溫功能的再生平紋面料作為原料，大幅改善悶熱的問題。（東奧網站）

今屆東奧的頒獎志願者禮服由山口壯大設計。山口壯大的祖父退休前從事養蠶業，祖母則是和服設計師，因此山口壯大對和服的了解非常深入。難得奧運會事隔多年再一次於日本舉行，山口壯大希望2020東京奧運能夠成為「日本的儀式」，並且向世人展示出日本的下一代。

設計師山口壯大（東奧網站）

為了達至這一目標，山口壯大在設計頒獎志願者禮服時就以現代禮服理念為基礎，結合了分層、紡織、打結和染色等傳統和服製作工藝，帶來既舒適又充滿細節的禮服。

「我希望你穿著舒適和個性化的服裝發光」——山口壯大

女裝禮服設計（東奧網站）

考慮到頒獎典禮將在炎夏的烈日下舉行，而傳統和服的布料卻又重又厚，疊起來時更會變熱，山口壯大因此改以具有防暑降溫功能的再生平紋面料作為原料，大幅改善悶熱的問題。



按圖看女裝禮服設計細節：

除了布料外，山口壯大在剪裁細節上亦加入了不少現代化元素。他表示，西式服裝是「沿著身體的肉做的」，所以非常合身及實用；日式和服則是「用骨頭穿的」，穿者用肩膀、髖骨等位置來支撐起整件和服，因此身體與衣服會產生出一個空間。

男裝禮服（東奧網站

在設計頒獎志願者禮服時，他特意將領子設計成雙層結構，藉此表達出莊嚴的感覺。另外，他亦特意在女裝禮服中打造打褶長裙，裙子在移動時會搖晃，帶出和服「拖」的感覺。禮服的衣袖亦保留了和服寬闊的特色，卻在腰線上採用西式服裝的實用度，加強衣服的舒適度。鞋子方面，他考慮到衝浪和其他儀式可能會在沙灘上舉行，很難穿著木屐走到那裡，因此打造出白色西式涼鞋，讓志願者可更舒適參與其中。



按圖看男裝禮服設計細節：

另外，每件禮服均由工匠逐件染色而成，因此每件均是獨一無二的；衣衫上更有六種深淺不一的靛藍色，再一次展現出日本傳統工匠的精緻，大家在觀看東奧比賽時不妨仔細欣賞。