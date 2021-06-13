KAWS｜時裝界爭相聯名　畫作破億成交　5件你該知道關於他的事

閃現台灣中正紀念堂、惡搞迪士尼人物、跨刀米高佐敦聯名、發售天價公仔，無論你熱愛的是休閒舒適的 Uniqlo 或是高雅華麗的 Dior，無論你喜歡的是衣服、球鞋、公仔、或是毛絨人偶，你都一定多少聽說過「Kaws」。不過這位被原宿潮流教父 NIGO 稱作「現今世界頂尖的當代藝術家」的 Kaws 究竟魅力何在？他的公仔為何如此一件難求？今天就讓我們來聊聊關於當代藝術大師 Kaws 你該知道的五件事！

文：Polo Cheng, Amber Chiu（GQ Taiwan）