KAWS｜時裝界爭相聯名　畫作破億成交　5件你該知道關於他的事

撰文：GQ Taiwan
最後更新日期：
閃現台灣中正紀念堂、惡搞迪士尼人物、跨刀米高佐敦聯名、發售天價公仔，無論你熱愛的是休閒舒適的 Uniqlo 或是高雅華麗的 Dior，無論你喜歡的是衣服、球鞋、公仔、或是毛絨人偶，你都一定多少聽說過「Kaws」。不過這位被原宿潮流教父 NIGO 稱作「現今世界頂尖的當代藝術家」的 Kaws 究竟魅力何在？他的公仔為何如此一件難求？今天就讓我們來聊聊關於當代藝術大師 Kaws 你該知道的五件事！
文：Polo Cheng, Amber Chiu（GQ Taiwan）
如何由迪士尼動畫師搖身一變成為炙手可熱的當代藝術大師？這5件Kaws的事你知道嗎？（點擊放大閱讀）▼▼▼
+57
+57
+57
同場加映：黃色橡皮鴨、KAWS潮流藝術網上拍 AllRightsReserved聯乘蘇富比（點擊放大欣賞）▼▼▼
+9
+9
+9
同場加映：半剖玩具潮興起 日本六十年代已出現？KAWS以外這兩位大師你要識（點擊放大欣賞）▼▼▼
+13
+13
+13
延伸閱讀：
準備搶爆！KAWS x Sacai x Nike 三方聯名鞋款無預警驚喜曝光！
為什麼日本好看的機能服裝特別多？從次文化晉身流行指標，「Outdoor 戶外機能風」與日本密不可分的 3 大關鍵！
【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：公仔價值超過10萬台幣！時尚界爭相聯名，關於世界頂尖當代藝術家「Kaws」你該知道的五件事！】