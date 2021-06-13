KAWS｜時裝界爭相聯名　畫作破億成交　5件你該知道關於他的事

一物
撰文：
最後更新日期：

閃現台灣中正紀念堂、惡搞迪士尼人物、跨刀米高佐敦聯名、發售天價公仔，無論你熱愛的是休閒舒適的 Uniqlo 或是高雅華麗的 Dior，無論你喜歡的是衣服、球鞋、公仔、或是毛絨人偶，你都一定多少聽說過「Kaws」。不過這位被原宿潮流教父 NIGO 稱作「現今世界頂尖的當代藝術家」的 Kaws 究竟魅力何在？他的公仔為何如此一件難求？今天就讓我們來聊聊關於當代藝術大師 Kaws 你該知道的五件事！

文：Polo Cheng, Amber Chiu（GQ Taiwan）

如何由迪士尼動畫師搖身一變成為炙手可熱的當代藝術大師？這5件Kaws的事你知道嗎？（點擊放大閱讀）▼▼▼

+57
+57
+57

同場加映：黃色橡皮鴨、KAWS潮流藝術網上拍　AllRightsReserved聯乘蘇富比（點擊放大欣賞）▼▼▼

+9
+9
+9

同場加映：半剖玩具潮興起　日本六十年代已出現？KAWS以外這兩位大師你要識（點擊放大欣賞）▼▼▼

+13
+13
+13
Kaws全新虛擬藝術作品：EXPANDED HOLIDAY　幽默AR呈現香港都有份
Be@rbrick超過100次聯名轉眼紅足20年　這玩具的5件事你不可不知
奈良美智千萬身價背後的9件事　因這原因10年來不在日本辦展覽
KAWS最大The Kimpsons系列畫作拍賣　潮流教父NIGO藏品估價4800萬
薑餅人、KAWS都有五臟六腑？玩具解剖師：我從不冒犯小朋友的玩具
安藤忠雄、上皇后美智子也是他的粉絲！繪本畫家安野光雅璀璨一生
日傳奇收藏家曾拍奈良美智作品賺520萬美元　將舉行村上春樹拍賣
Human Made｜潮流教父Nigo創立　私物珍藏變奏出時尚復古風格
Nike聯乘Stüssy｜美國藝術單位出動　限量手作紮染Air Force 1
BAPE原來是香港品牌？「抄考」Nike？原宿神話背後你不知道的故事
2021年10大聯乘球鞋　Supreme × Nike再現　Off-White再推新款？

延伸閱讀：

準備搶爆！KAWS x Sacai x Nike 三方聯名鞋款無預警驚喜曝光！

為什麼日本好看的機能服裝特別多？從次文化晉身流行指標，「Outdoor 戶外機能風」與日本密不可分的 3 大關鍵！

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：公仔價值超過10萬台幣！時尚界爭相聯名，關於世界頂尖當代藝術家「Kaws」你該知道的五件事！】

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。