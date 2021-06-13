【防水背囊】6個中價背包品牌推介　有Laptop夾層上班出街均合用

男生跟女生拿包買包的習慣與數量相比起來真的少蠻多，不外乎就是公事包、Tote Bag或是背包等等，其中背包又能算是最實用的包款之一，畢竟上班或是出遊都還蠻方便的。而背包百百種，到底要怎麼選？這回編輯整理了6個中價背包品牌來讓大家參考，除了有些編輯自己買過，不少也是網友推薦的高 CP 值品牌，馬上要筆記起來阿！

文：Lorry Liao, Freda Tseng／GQ Taiwan