【防水背囊】6個中價背包品牌推介　有Laptop夾層上班出街均合用

撰文：GQ Taiwan
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男生跟女生拿包買包的習慣與數量相比起來真的少蠻多，不外乎就是公事包、Tote Bag或是背包等等，其中背包又能算是最實用的包款之一，畢竟上班或是出遊都還蠻方便的。而背包百百種，到底要怎麼選？這回編輯整理了6個中價背包品牌來讓大家參考，除了有些編輯自己買過，不少也是網友推薦的高 CP 值品牌，馬上要筆記起來阿！
文：Lorry Liao, Freda Tseng／GQ Taiwan
背包主打實用性，除容量要夠大，設計是否時尚有型也是一大重點，這6個背包品牌各有特色，想必總有一款適合你（點擊放大欣賞）▼▼▼
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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：高 CP 值，萬元以下「6個後背包品牌」推薦，上班出遊都可用！】