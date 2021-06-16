adidas Superstar 50周年　聯乘LEGO像真度超高　細節向經典致敬

撰文： 黃沛鵬 最後更新日期： 2021-06-16 18:50

聯乘日日新鮮，無時無刻都有各種類合作，花多眼亂，但總有一款合你心意。 最近，adidas再度跟LEGO合作，以經典鞋款Superstar為主題，分別推出積木和鞋款，玩得又穿得，一次過滿足球鞋迷和玩具迷的願望。

adidas不是第一次跟LEGO聯乘，過往曾合作推出別注ZX8000和童裝鞋款，可愛度滿Fun。

adidas聯乘LEGO推出別注Superstar積木（LEGO）

不過，論矚目程度，當然是今次大得多，以adidas Superstar 50周年為主題，跟LEGO創建出1:1的Superstar積木，鞋部所有細節都透過巧妙的積木分布呈現出來，除了adidas必備的三間和金色三葉草這兩大標記外，此款簽名式的貝殻鞋頭也同樣忠於原著，像真度超高，甚至可以如真鞋般配上鞋帶，更附有鞋盒，完完全全展露出Supertar的美學設計。

附設鞋盒，收藏家大愛。（LEGO）

LEGO方面更表示用家可利用額外組件，令用家分別砌出左右鞋子的腳形，即是買下兩盒積木的話，一對完整的Superstar積本便會在你眼前，相信此舉能大大增加銷情。

除了積木，adidas聯乘LEGO更有聯乘球鞋。（adidas）

與此同時，adidas又會為是次聯乘推出「真」鞋，將Superstar鞋款中的三間標記、貝殻鞋頭和鞋踭部份，分別配上LEGO組件，除了切合聯乘大主題，大家還可自行加上積木，為鞋款進行Remade，加添LEGO氣息，不論是球鞋迷還是玩具迷，這Superstar聯乘的吸引力對他們來說，都是萬分巨大。



最後，重溫adidas過往聯乘LEGO設計：