高橋盾確立副線UNDERCOVERISM　重現2000年初登巴黎時裝周暗黑風

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-06-17 18:25

昨日（6月16日）UNDERCOVER突然發布重磅消息，就是將會繼The Shepherd、JohnUNDERCOVER、SueUNDERCOVER和MADSTORE後，推出全新副線，更命名為UNDERCOVERISM。 對於年輕人而言這名字或許簡單，然對8、90後等「老屎忽」來說，加上「ISM」三個字母，卻有非比尋常的回憶。

全新副線UNDERCOVERISM。（UNDERCOVER）

舊時代的UNDERCOVERISM商標，一律以潦草字體示人。（UNDERCOVER）

只因在過去，「UNDERCOVERISM」一直是主線UNDERCOVER部份服飾「嘜頭」上的標記，另外一些主線產品則會繼續印上「UNDERCOVER」字樣。雖然外國有傳媒指出，這「ISM」乃是用來區分男、女裝主線，但記憶中這兩組名字曾同時應用在男裝服飾標籤之上，因此真相不得而知了，但總之打從2015年開始，高橋盾為了統一品牌的完整性，便將主線一律歸納稱作「UNDERCOVER」，「UNDERCOVERISM」自此煙沒。

+ 3 + 3 + 3

今次重生的UNDERCOVERISM，不但名字上回歸，連同設計也令人回味。第一季度以Neoboy作主題，一改近年UNDERCOVER常見的未來主義，或機能運動科技風主題，回歸2004年那個高橋盾仍然初到巴黎時裝周的時代（第一季是FW2003），那時他以LANGUID溶解Twins概念熱爆全球，溶溶爛爛手工，結合哥德式美學，所展現出來的暗黑意味，的確與今時今日的UNDERCOVER南轅北轍。

將哥德美學推向極盛的FW06 Art & Craft 。（UNDERCOVER）

But Beautiful季度招牌內臟Print Tee。（UNDERCOVER）

+ 5 + 5 + 5

隨着溶解系列的大成功，這種別樹一格的暗黑美學，也得到進一步延伸，2005至06年間的But Beautiful 1-2和Art & Craft Coleection，無論是內臟圖案、恐懼鬥室色彩面具、歐陸古典解構西裝褸，還是超破壞窄Cut牛仔褲等等，手工藝技藝比起現在的UNDERCOVER來得更出眾，亦是80、90後時裝愛好者的集體回憶，想當年如不能親自飛去日本，大家在港就只能光顧JOYCE和日系水貨店了。

全新UNDERCOVERISM Neoboy Collection。（UNDERCOVER）

+ 8 + 8 + 8

幸好今次UNDERCOVERISM Neoboy成功重塑當年品牌的哥德偏鋒神髓，以黑色作主調，結合昔日招牌棉質黑色褸和窄牛仔褲，中層再配以過長Tee、恤衫或闊短褲作Double Layering，表現出來的中性古典美與暗黑神秘，為品牌重新打開另一片天空。