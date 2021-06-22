Jil Sander重磅聯乘Birkenstock　拖鞋王者跟極簡代表擦出新火花

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Jil Sander早前透過官方平台，宣布與Birkenstock合作的驚人消息。

一個追求簡潔優雅；另一個則舒適親民。

如此風格各異的組合，到底會帶來怎樣的設計？

大半年Jil Sander前宣布聯乘Arc'teryx合作（Jil Sander）

大半年前宣布聯乘Arc'teryx合作尚未面世，不過Jil Sander日前透過官方平台宣布另一個聯乘單位——Birkenstock，為時裝界再一次帶來震撼。

Lucie Meier及Luke Meier都是Birkenstock用家（Jil Sander）

熱愛自然及鄉郊的Lucie Meier及Luke Meier夫婦在《VOGUE》訪問中表示，二人家裡長常備Birkenstock，鞋子雖不起眼，卻是生活中不可缺乏的單品之一：從加拿大的荒野，到瑞士阿爾卑斯山等野外地點，Birkenstock陪伴他們走過許多意義非凡的地方，再加上Birkenstock與Jil Sander的支線「Jil Sander+」意念相似，因此決定成就今次的合作。

系列以Birkenstock經典鞋款Milano、Arizona及Berlin為基礎，Lucie & Luke Meier保留了皮革和絨面革邊緣的元素，但就以未加工小牛皮或絨面革打造鞋履，再一次展現二人對物料的執著及偏愛。另外，二人還帶來了最新鞋款Velan。Velan以Berlin為原型，腳踝綁帶的設計以及小羊皮物料，大大提升穿著的舒適感。

Jil Sander聯乘Birkenstock穿搭示範：

Birkenstock聯乘Jil Sander將於6月28日在Jil Sander官網和Birkenstock 1774網站率先上架，一周後再於Jil Sander專門店及MyTheresa發售，相信Lucie & Luke Meier二人將再一次帶來一股搶購潮。

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