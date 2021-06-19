【Gucci】品牌致力環保　花兩年研發不含動物成份物料有何特別？

撰文： 陳清揚 最後更新日期： 2021-06-19 10:56

經歷長達兩年之久的研究及發展，Gucci早前發布不含動物成份物料所製成的Gucci Basket、Gucci New Ace及 Gucci Rhyton，再一次印證品牌及所屬集團推動環保的決心。

Gucci近年致力環保物料使用和研發（Gucci）

在溫室效應、快時裝所帶來的浪費，以及新冠肺炎的陰霾下，世人逐漸認識到環保及永續重要性，而一眾時裝品牌亦相繼加入環保行列，研發及推出可持續發展的物料及系列。

說到環保時裝，Gucci母公司Kering集團可謂是當中的模範生：不單是時裝界中最早使用ECONYL再生尼龍環保物料的品牌，更在去年特意成立永續環保部門，以及不斷推出全由再生物料或有機棉製成的環保時裝系列等，在推動環保上絕不馬虎。

Gucci使用全新物料「Demetra」製成的Rhyton波鞋（Gucci）

日前品牌發布最新三對以全新物料「Demetra」製成的波鞋，貫徹品牌對環保的決心之餘，進一步印證時裝拼合環保的可能性。Demetra是Kering集團花費兩年的心血之作，物料由來自可持續管理的森林資源，如粘膠和木漿複合物，以及來自可再生資源的生物基聚氨酯製成，當中全不含動物成份。集團表示，Demetra物料由Gucci位於意大利的工廠生產，採用與其他皮革一樣嚴謹的製皮工藝，因此物料柔軟、柔韌且具彈性。

品牌最新三款波鞋Gucci Basket、Gucci New Ace，以及Gucci Rhyton的鞋面及內襯便是以Demetra、有機棉、再生鋼和再生聚酯製作而成的新產品，價格約為590至790歐元。品牌表示將於未來推出更多以Demetra物料製成的產品。

Gucci本年初曾推出環保丹寧系列（ Gucci ）

Kering集團總裁兼首席執行官Marco Bizzarr表示：「在我們成立100周年之際，Demetra 是一種新的材料，它將Gucci的質量和美學標準與我們的創新願望結合在一起。我們的傳統技能和專業知識將創造出不斷進步的未來。」相信世人都樂見時裝不斷求進的決心及行動吧。