Gucci 100周年｜Garden Archetypes展　15個品牌經典時刻重現眼前

撰文： Katrina Y 最後更新日期： 2021-06-17 20:08

剛過去的五月，是充滿藝術氣氛的一個月份，大大小小的藝術展都在香港不同地方舉行。而遠在佛羅倫斯，正踏入100週年的Gucci，舉辦「Gucci Garden Archetypes」展覽，以不同媒體呈現歷年多個經典時刻，以藝術之旅與大家一起慶祝這個特別的里程碑。

Gucci Fall/Winter 2016 Tokyo Nights （Gucci）

今次的展覽由品牌創作總監Alessandro Michele策劃，他希望能夠把Gucci過往廣告企劃當中訴說的獨特的精神重新整合，呈現於這次展覽中，同時帶出他所相信的包容、自由與前衛的理念。貫徹Alessandro Michele一向的風格，他以神秘的方舟建造者、星際探險家、駿馬、舞者、天使和外星人等元素建構出奇幻的場境，讓訪客猶如置身於浩瀚無邊的幻想世界， 探索箇中豐富繽紛的創意。

展覽中盡是先進的科技、精細的手工和嶄新的室內設計，背後負責操刀的是曾多次將Alessandro Michele的幻想化作現實的Archivio Personale工作室，以不同主題的空間呈現出15個Gucci廣告企劃所建構的複雜世界觀。

為展覽策展的Alessandro Michele說：「陪伴大家經歷這六年是一場十分精彩的冒險，邀請他們穿越異想、敘事、驚喜與輝煌。因此，我創造了一個情感的遊樂場，與廣告企劃一脈相承，藉此讓訪客闖進我的影像世界，來一趟直截了當的探索旅程。」

創作總監Alessandro Michele為是次展覽策展（Gucci）

Gucci Beauty的唇膏廣告是品牌其中一個經典之作。當中所推崇大膽、開朗和美麗的靈魂，改寫了彩妝界對美的標準。在今次的展覽中，這個廣告就由大量屏幕堆砌而成，從不同角度捕捉歌手Dani Miller的招牌笑容，令這個經典畫面更加震撼。

Gucci Beauty唇膏廣告（Gucci）

踏入另一個場境，是Gucci Bloom的繁花天堂，品牌建立出秘密花園，感受廣告企劃中的三位主角，包括演員Dakota Johnson、女性主義藝術家Petra Collins，以及跨性別女性Hari Nef的個人魅力。當中亦展現Alessandro Michele對現代女性主義的新見解。

除了現代女性主義，品牌亦曾以2017年初秋系列廣告，回應大眾期盼時裝界加強聯繫黑人社群的訴求。這個廣告起用全黑人模特兒為主角，Michele稱之為「向優雅的黑人文化致意」，而這個企劃亦在展覽中再次呈現，以圓形的投映片令人如置身於舞池中，體驗與華麗舞者一起狂歡的感覺。

2017年初秋系列廣告「向優雅的黑人文化致意」（Gucci）

整個展覽中帶大家游走不同年代的經典時刻，無論你是否品牌的FANS，相信都會被Alessandro Michele建構的奇幻世界所迷倒。雖然展覽未能來到香港舉行，但Gucci亦將會推出《Gucci Garden Archetypes》的展覽目錄，進一步探索Alessandro Michele的幻想世界，透過一系列照片和特色展品盤點他的創意，並輔以由著名文化人特別撰寫的文稿，絕對是值得收藏得讀物。