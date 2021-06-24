UNIQLO聯乘再掀IG打卡潮　Mame Kurogouchi女裝系列聲勢不遜+J

撰文： 陳清揚 最後更新日期： 2021-06-24 18:36

UNIQLO與日籍設計師黑河內真衣子（Maiko Kurogouchi）共同打造的聯乘系列上周五開售，結果在日本國內引發一場搶購潮，聲勢與+J系列不相伯仲。

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曾於Issey Miyake擔任設計師的黑河內真衣子，擅於在日常生活中獲取靈感，過去她就曾以日本家庭代代相傳的生活五金用品、傳統祭典、藍白瓷器碎片等物件作為主題，再透過不同物料，致力為女性設計出優雅、舒適，且更長壽命的衣服。黑河內真衣子於2014年獲得Mainichi Fashion Grand Prix資生堂最佳新設計師贊助獎，三年後再獲2017年東京時尚獎，實力獲得行內一致肯定。

松隆子身穿Mame Kurogouchi x UNIQLO，於日劇《大豆田永久子與三個前夫》亮相。（IG@towako_closet）

而黑河內真衣子與UNIQLO合作的聯乘系列Mame Kurogouchi x UNIQLO，在日劇《大豆田永久子與三個前夫》的加持下，於上架前已在日本國內釀成話題，不少日本輕熟女早已訂立購物清單，打算上架當日立即買入心頭好。



日本熟男也愛Mame Kurogouchi x UNIQLO設計：

系列於上周五正式上架。不出數日，部份款式已於日本區售罄。如上回+J首度開賣一樣，不少日本網民身穿Mame Kurogouchi x UNIQLO打卡，展示戰利品。從圖片可見，買入系列的大多是翰熟女，而最受歡迎的款式則是AIRism五分袖棉質寬鬆T恤、3D針織繭型連身裙，以及AIRism棉質打摺長褲，三款單品均曾於《大豆田永久子與三個前夫》出現。除了深受輕熟女愛戴之外，亦有一位熟男穿上系列T恤打卡，看起來亦絕不失禮。



最後，按圖再看日本輕熟女的穿搭示範：