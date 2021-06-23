全裸監督│Netflix首個聯乘藝術家項目　FACE Oka臉容大兜亂搶Fo

撰文： 黃沛鵬 最後更新日期： 2021-06-23 18:26

Netflix原創劇集《全裸監督》解開AV現場的神秘面紗，大受觀眾歡迎，第二季《全裸監督 2》將於明日（6月24日）全球首播，人氣一定有增無減。 與此同時，Netflix推出首個藝術家聯乘項目，跟來自日本的FACE Oka合作，帶來限量的「Nice Director」 Figure，色情與玩味大結合。

Netflix推出首個藝術家聯乘項目，跟FACE Oka合作出《全裸監督》Figure。（AllRightsReserved）

「Nice Director」 Figure由創意工作室AllRightsReserved、Netflix 和FACE Oka三方面合作，名字是向《全裸監督》英文名稱The Naked Director開玩笑，「Nice」也是劇中男主角經常出現的對白。而Figure原型當然是參照男主角山田孝之飾演的AV大道演村西透，除了只穿白色內褲和手持攝錄機的經典裸體造型外，腰間的脂肪也在Figure中呈現出來。

Figure原型參照《全裸監督》男主角山田孝之飾演的AV大道演村西透（AllRightsReserved）

按圖看《全裸監督》X FACE Oka Figure設計細節：

第二季《全裸監督 2》將於明日（6月24日）全球首播（Netflix）

不過，Figure的焦點無疑是FACE Oka簽名式的「臉容大兜亂」，他上下反轉的臉容設計，簡單可愛之餘，卻又不失古怪鬼魅，這7吋半高的Figure附有兩款人頭造型供替換，一款是日常Look，另一款則是太空人頭盔Look，配合新一季《全裸監督 2》拍AV拍到上太空的主題，十分有趣好玩。

FACE Oka自畫像（FACE Oka）

此Figure全球限量生產624個，腳底部份印有藝術家簽名及獨立編號，將於香港時間6月25日中午12時開始在DDT Store接受網上抽籤登記，相信《全裸監督》迷和玩具迷都會難逃一「買」。



回顧FACE Oka過往聯乘：

+ 2 + 2 + 2

FACE Oka也是熱衷於玩聯乘的藝術家，雖然於日本成長，但其實他是台灣與日本的混血兒，他憑「臉容大兜亂」創作突圍而出，除了替《Sneeze》、《Richardson》等雜誌繪畫插畫，更得到多個時尚品牌的青睞，由Human Made、UNIQLO的T-Shirt單品，到Starbucks、Timex等，都見到他的招牌設計，甚是可愛。