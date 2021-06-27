因Stone Island之名　C.P.Comapny 50周年專書　一切從護目鏡開始

撰文： P Yue 最後更新日期： 2021-06-27 15:00

自1971年成立，由Stone Island創辦人Massimo Osti另創的C.P. Comapny，最近推出紀念專書《C.P. COMPANY 971-021. An informal history of Italian sportswear》，記錄品牌這半世紀以來在機能服飾界的輝煌歷史。

自1971年創辦的C.P. Comapny迎來品牌五十周年，特意推出專書《C.P. COMPANY 971-021. An informal history of Italian sportswear》。（C.P. Comapny）

就算你沒有直接穿過C.P. Comapny，但總不會對這個意大利品牌感到陌生，多元化的科技面料，加上標誌性的Goggle（護目鏡）元素，其獨樹一格的設計語言，使品牌多年來在時裝界始終佔一席位。

如果你還是Stone Island和ACRONYM等機能性服飾的愛好者，那麼你對C.P. Company的影響力應該有更大的體悟，後者與前兩個品牌在機能服飾的世界中，有著一種先承啟後的關係，而實際上Stone Island與C.P. Company更是由同一位設計師所創辦。換句話說，要是沒有了C.P. Company這個爺爺輩的品牌出現，那我們今天看見的機能服世界肯定也會失色許多。

Massimo Osti先後創立Stone Island和C.P.Company（archivio85）

素有「科技面料之父」美譽的Massimo Osti，在1971年創辦了自家品牌Chester Perry，並於1978年易名為現今大家熟悉的C.P. Company。而之所以Massimo Osti會被喻為「科技面料之父」，全因他在半世紀裡開發出近三百款科技物料，當中許多都應用在了C.P. Company的服飾上，像是色澤會隨溫度而變化的Ice Jacket、或者是結合尼龍與羊毛的Techwool，至今仍然為機能服飾界津津樂道。

然而更為人驚嘆，倒是加入把Goggle加入在服飾裡頭，除用作為傳統的護目用途，更把護目鏡延伸到手袖，方便戴碗錶的人不必把袖子捲起，就能透過透明的護目鏡輕鬆閱讀時間，至今仍是品牌最標誌性的重要設計元素。

Massimo Osti把護目鏡融入機能時尚之中（C.P. Company）

《C.P. COMPANY 971-021. An informal history of Italian sportswear》精裝紀念書籍，請來了攝影師Neil Bedford執鏡，並聯同五十多位喜歡該品牌的名人和創作人合作，包括Moreno Ferrari, Alessandro Pungetti和Paul Harvey等人，把以上提到的各種品牌特色融入書中，重現出品牌在這半世紀以來的得意設計。紀念書籍全書共四百多頁，等不及的讀者可以打開圖庫先睹為快。