Lemaire延續極簡美學　SS22模糊性別界限　男裝女穿的完美示範

撰文： 陳清揚 最後更新日期： 2021-06-28 18:56

Lemaire日前發布SPRING 2022 MENSWEAR。 模特兒在深藍色的布幕配襯下，展示Christophe Lemaire及妻子Sarah-Linh Tran的最新設計，二人再一次發揮出極簡與中性的最大魅力。

今季Lemaire設計出輪廓寛闊的長褲及七分褲，配上綁帶高踭鞋，呈現獨特的中性美態。（Lemaire）

雖說是男裝系列，但今季Christophe Lemaire及妻子Sarah-Linh Tran再一次試圖模糊性別的界限，務求把舒適性和功能性放在首位。

極簡中性概念，男女可交換衫穿著。（Lemaire）

+ 7 + 7 + 7

今個系列除了有以羊毛及乾絲製成的恤衫外，當然少不了Lemaire甚具標誌性的長身外套。褲裝方面，今季Lemaire大量設計出輪廓寛闊的長褲及七分褲，配上綁帶高踭鞋，達至如Sarah-Linh Tran所描述的境界：「系列將男性的雄偉給予女性；將女性的柔軟給予男性」。另外，今季系列再一次加入不少工裝背心外套，亦加入了可拆卸頭罩的元素，務求提高服裝的功能性。



按圖看Lemaire利落而優雅的剪裁：

再看Lemaire跟美國藝術家Joseph Yoakum的聯乘：

近幾季Christophe Lemaire及Sarah-Linh Tran偏好與藝術家合作，將其作品蛻變成布料上獨一無二的美麗圖紋。今回二人就決定與美國藝術家Joseph Yoakum合作，將Joseph Yoakum抽象且色彩鮮艷的風景畫注入系列之中，打造出中長裙、短袖恤衫及剪裁獨特的被子裙，再一次為簡約的Lemaire帶來不一樣的情調。



最後，Lemaire SS22系列設計一覽：