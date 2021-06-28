Lemaire延續極簡美學　SS22模糊性別界限　男裝女穿的完美示範

一物
撰文：
最後更新日期：

Lemaire日前發布SPRING 2022 MENSWEAR。

模特兒在深藍色的布幕配襯下，展示Christophe Lemaire及妻子Sarah-Linh Tran的最新設計，二人再一次發揮出極簡與中性的最大魅力。

今季Lemaire設計出輪廓寛闊的長褲及七分褲，配上綁帶高踭鞋，呈現獨特的中性美態。（Lemaire）

雖說是男裝系列，但今季Christophe Lemaire及妻子Sarah-Linh Tran再一次試圖模糊性別的界限，務求把舒適性和功能性放在首位。

極簡中性概念，男女可交換衫穿著。（Lemaire）

+7
+7
+7

今個系列除了有以羊毛及乾絲製成的恤衫外，當然少不了Lemaire甚具標誌性的長身外套。褲裝方面，今季Lemaire大量設計出輪廓寛闊的長褲及七分褲，配上綁帶高踭鞋，達至如Sarah-Linh Tran所描述的境界：「系列將男性的雄偉給予女性；將女性的柔軟給予男性」。另外，今季系列再一次加入不少工裝背心外套，亦加入了可拆卸頭罩的元素，務求提高服裝的功能性。

按圖看Lemaire利落而優雅的剪裁：

再看Lemaire跟美國藝術家Joseph Yoakum的聯乘：

近幾季Christophe Lemaire及Sarah-Linh Tran偏好與藝術家合作，將其作品蛻變成布料上獨一無二的美麗圖紋。今回二人就決定與美國藝術家Joseph Yoakum合作，將Joseph Yoakum抽象且色彩鮮艷的風景畫注入系列之中，打造出中長裙、短袖恤衫及剪裁獨特的被子裙，再一次為簡約的Lemaire帶來不一樣的情調。

最後，Lemaire SS22系列設計一覽：

+19
+19
+19
Thom Browne打破時裝發佈會必展示新衫規律　SS22不賣衫只賣概念
因Stone Island之名　C.P.Comapny 50周年專書　一切從護目鏡開始
【CHANEL No.5香水 100周年】本地限時展覽　FACTORY 5系列玩黑白
Louis Vuitton重磅聯乘Nike曝光　AF1只是LVMH生「金蛋」的開始？
UNIQLO聯乘再掀IG打卡潮　Mame Kurogouchi女裝系列聲勢不遜+J
全裸監督│Netflix首個聯乘藝術家項目　FACE Oka臉容大兜亂搶Fo
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。