Jil Sander怕了社交媒體自拍照　Cap帽、絲巾連繫SS22街頭時尚

撰文： 陳清揚 最後更新日期： 2021-06-29 17:47

Jil Sander昨日（6月28日）透過相片及影片發布最新SPRING 2022 MENSWEAR系列。 設計師Luke Meier騷後表示受夠日日在社交媒體看別人自拍照的日子，因此今個系列回歸「街頭」，以紐約當代藝術家的造型作藍本，設計出大概是Meier夫婦入主以來最具街頭風格的系列。

Jil Sander設計師夫妻檔Luke & Lucie Meier剛迎來小生命（Jil Sander）

在此系列發布兩週前，Meier一家迎來最新成員，可喜可賀。因Lucie Meier懷孕的關係，昨日發布的Jil Sander SPRING 2022 MENSWEAR於是亦交由Luke Meier主理（Lucie Meier亦有參與至分娩前兩星期）。

因為疫情，Jil Sander決意回歸街頭風格。（Jil Sander）

眾所周知，Luke Meier曾在Supreme工作八年，後來更創立潮流品牌OAMC，可說是擁有不折不扣的街頭之魂。他在訪問中表示，對於過去一年多只能留守室內的日子感到相當悶燥，非常期待回歸街頭的日子。而他發現近年街頭風格愈來愈受歡迎，人們亦愈來愈敢於將不同材質的單品搭配在一起。

對於那些夠膽追求不被世俗認為是當下潮流的人，Luke Meier表示非常欣賞，因此今回他就在系列中注入個人對街頭風格的深入理解，藉此反思當今世代各種潮流現象。

90年代風的寬闊版型是今季主打設計（Jil Sander）

Luke Meier以90年代紐約當代藝術家的造型作藍本，設計出一系列版型較為寬闊的西裝、Polo恤、軍褸、直腳褲等，並以各種粉色系配色，以及多種觸感截然不同的物料如絲綢、皮革、羊毛等，使系列徘徊在西裝與街頭之間。



按圖看更多Jil Sander SS22系列設計：

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另外，今個系列的配件亦是亮點之一，無論是絲綢領巾、珍珠襟針、金屬頸鏈， XXXL袋，抑或是Cap帽，均令造型生色不少，也成為Jil Sander更與街頭文化連在一起的橋樑。