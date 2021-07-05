OFF-WHITE FW21│持續脫離昔日街頭風　再邀下田昌克打造恐龍面具

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-07-05 19:57

雖然明眼人都看得出Virgil Abloh現在的發展重心，已傾側到Louis Vuitton和Nike中去，但沒有昔日的OFF-WHITE，就沒有今日的The Ten、The 50和Louis Vuitton男裝創意總監寶座，因此作為Virgil原生自家品牌，OFF-WHITE的最新系列，總有些看點的。

Louis Vuitton和Nike首度合作的聯乘系列，無疑是Virgil Abloh今季最轟動之作，自家品牌OFF-WHITE被「搶Fo」，都算是無可奈何。（Getty Images）

Louis Vuitton 2022春夏男裝。（Getty Images）

和Burberry、GUCCI一樣，現在的OFF-WHITE已擺脫傳統時裝周「早半年發布新作」的模式，因此當早前巴黎男裝周眾品牌已發表SS22季度之際，昨日登場的OFF-WHITE系列只屬FW21秋冬季度。可見自網購文化和疫情大流行之後，昔日時裝工業的運作體系已漸漸崩盤，同一個星期內的Ready-to-wear系列，有些品牌會發表夏天衫，有些品牌卻又展示冬天新作，問心的確令人混亂，但沒有辦法，世界無時無刻都在改變，唯有適應。

OFF-WHITE FW21。（OFF-WHITE）

OFF-WHITE FW21。（OFF-WHITE）

而這個OFF-WHITE FW21系列，可謂秉承Virgil Abloh 2019年所說過的「街頭服飾將在未來10年內死亡」偉論，盡可能地捨卻傳統街頭美學，或去潮童化，變得滿載極簡主義、別緻造工、奢華氛圍，看看Bella Hadid開場和結尾那兩套藍色服裝，便明顯不過。

對比當年指街頭服飾將死的理論，今次Virgil Abloh後台訪問時的論點便矜持許多，自言由Black Lives Matter運動開始後，他透過寫日記一直陷入沉思，反思OFF-WHITE創立自今已八年有多，如果繼續以「年青街頭品牌」自詡，那究竟在意味甚麼？或許連他自己說不過去了。

+ 8 + 8 + 8

「因此，現在我會視OFF-WHITE已變成一個與街頭文化相鄰的青年品牌。」Virgil Abloh如是說，「如果感覺不到它在進化，我會覺得沮喪，世界每時每分都在改變呢！」不過問題是，縱然改變是必須，但改變出來的事物，也一定要保持依舊的吸引力甚至更強，一個品牌才能夠持續發展下去，但目前的OFF-WHITE明顯處於樽頸位，又或許是Virgil主理Louis Vuitton及Nike的項目太過成功，才令到OFF-WHITE相形見絀了吧。

OFF-WHITE FW21起用下田昌克設計前衞頭飾。（OFF-WHITE）

下田昌克 COMME des GARÇONS Homme Plus FW18季度便出現過了。（COMME des GARÇONS）

不過這個OFF-WHITE FW21還是有意料之外看點的，就是某幾套造型上的白布棉怪獸面具，記憶力好的時裝人想必覺得很熟悉吧？沒錯，它在COMME des GARÇONS Homme Plus FW18季度便出現過了，當季川久保玲便邀請藝術家下田昌克出山，邀請他為模特兒製作招牌恐龍頭飾，也為旗下南青山CDG總店繪畫主題恐龍畫，在當年引來熱話。

下田昌克。（10 Magazine）

起初只求好玩將面具戴在頭上。（10 magazine）

下田昌克是多才多藝的高人，年青時代長期在外流浪，期間創作多幅人體素描畫，本來純屬自娛，誰不知回國後作品在日本引起高度迴響，之後受邀為雜誌繪製插畫，並出版過《私人世界》、《香蕉之旅》、《喜馬拉雅下印度之上》的遊記圖集。

除FW18季度外，下田昌克當年亦有為COMME des GARÇONS佈置南青山總店藝術裝置。（tenpomap）

及至2011年，下田昌克到東京國立科學博物館觀看化石恐龍展，便心血來潮，利用家中繪畫用的帆布進行立體剪裁和縫紉，製作出各式各樣恐龍面具，並戴在頭上。起初只求好玩，及後更愈做愈起勁，造得愈來愈精緻，舉辦個人展覽，最終引來川久保關注，邀請參與CDG的設計項目。