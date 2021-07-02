新疆棉花餘波｜H&M 2021年第二季度業績　全球只得在華銷售額下跌

撰文： 陳清揚 最後更新日期： 2021-07-02 16:38

今年三月，一名內地網民「翻舊帳」，找出H&M於去年發布有關停用新疆棉花的聲明，促發一場蔓延整個時裝界的新疆棉風波。 作為第一個被盤算的品牌，H&M亦作為「風眼」，遭官方平台及網民大力討伐，H&M本年在華銷售額更下跌足足28%。

曾幾何時，H&M深愛大陸消費者歡迎，圖為H&M上海店。（Getty Images）

事源有一網民重新刊登一份H&M去年發表的聲明。品牌在聲明中表示，集團非常關注新疆維吾爾自治區內的少數族裔被強迫勞動的狀況，因此決定停止從新疆進口棉花，亦不會與當地任何製衣廠合作。另外，品牌在聲明中亦指出集團嚴格禁止供應鏈中出現任何形式的強迫勞動，並會調查在內地的其他工廠，確保沒有聘用來自新疆的工人。

H&M北京旗艦店曾經其門如市，但此情不再。（Getty Images）

在中美關係愈加緊張的情況下，H&M這份去年發布的聲明，在今年年初成功吸引官方及大陸網民的關注。雖然其後H&M立即將聲明下架，並且發表道歉聲明，但多個官方媒體仍先後發文指斥，一眾藝人亦立即與H&M撇清關係。另外，多個中國網購平台如天貓、淘寶、拼多多、京東等亦先後將H&M商品下架。

2013年碧咸跟H&M聯乘內衣系列，也曾親身走到上海宣傳。（Getty Images）

近日H&M發布2021年第二季度（2021年3月1日至2021年5月31日）業績。在多個聯乘系列的推動下，H&M全球總銷售額同比增長62%，然而中國區的銷售額卻大幅下跌28%，成為品牌十大市場中，唯一一個銷售額下跌的地區。相信品牌要多加努力，才可挽回中國人民的心了。

H&M 集團2021年第二季度各市場法各國銷售額：



美國 (+ 204%) 門店數量：552

德國 (+ 21%) 門店數量： 450

英國 (+ 89%) 門店數量：278

俄羅斯 (+ 161%) 門店數量：161

瑞典 (+ 25%) 門店數量：160

瑞士 (+ 50%) 門店數量：95

法國 (+ 26%) 門店數量：223

荷蘭 (+ 32%) 門店數量：126

意大利 (+ 98%) 門店數量：171

其他 (+ 70%) 門店數量：2208



中國 (-28 %) 門店數量：489最後，再看H&M今年跟日本TOGA ARCHIVES合作的聯乘系列：