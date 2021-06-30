黃家駒逝世28年│深水埗文化屋樂與怒回顧展　欣賞Beyond絕版珍藏

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-06-30 16:55

「原諒我這一生不羈放縱愛自由」《海闊大空》這首代表香港人的歌曲一唱就是28年，亦代表黃家駒離開我們已28年了。 其人雖已歿，千載有餘情，家駒的歌聲與態度，定必長存大家心中。

其人雖已沒，千載有餘情。（文化屋雑貨店）

《我們的樂🤟🏼怒》音樂回顧展。（文化屋雑貨店）

而為了紀念黃家駒逝世28周年，文化屋雑貨店最近就於深水埗大南街分店，舉行名為《我們的樂🤟🏼怒》音樂回顧展，找來LMF成員及前重金屬樂隊Anodize低音結他手老占合作，邀請他借出大量BEYOND的珍藏，更有各成員的親筆簽名黑膠唱片及書頁海報，包括1993年《樂與怒》的原版黑膠唱片，內裡不但收錄了《海闊大空》這首經典神曲，更是家駒在世時最後一張中文唱片，十分珍貴。另外很多BEYOND年青時代的照片，亦在展覽中一一曝光，對年青一代絕對是認識這對香港搖滾天團的大好機會，對老一輩樂迷而言，則是叫人感動的集體回憶。

展示BEYOND歷年各張原版唱片。（文化屋雑貨店）

1993年《樂與怒》的原版黑膠唱片。（文化屋雑貨店）

眾成員的親筆簽名。（文化屋雑貨店）

+ 2 + 2 + 2

作為Beyond的靈魂人物，樂隊的作曲、填詞、節奏結他和主唱部份，很多時都由黃家駒一家包辦，創作過的音樂作品數以百首，影響力之巨大，早已超越音樂領域，做到真正的Beyond（超越）。因此今次文化屋雑貨店更為《我們的樂🤟🏼怒》展打造限定別注T-Shirt，紅黑色作主調，結合家駒常做的Corna搖滾手勢，承傳他的搖滾精神。

聯合香港第一代古着人Rensis Ho，邀請他展出一系列陳年Vintage Band Tee，部份還會售賣的，機會難逢。（文化屋雑貨店）

除Beyond的珍品外，整個《我們的樂🤟🏼怒》展尚有另外兩大部份，先聯合香港第一代古着人Rensis Ho，邀請他展出一系列陳年Vintage Band Tee，既有數十年前的原版Tour Tee，亦有超稀有的Bootleg款式，要認識Vintage Band Tee的價值，大家不妨細閱《一物》採訪古着店ONE ZERO的相關專題。

由卡式帶廠牌Findme Records，為大家展示一系列70s至80s搖滾樂團Cassette。（文化屋雑貨店）

另一部份則是邀請本地立卡式帶廠牌Findme Records，為大家展示一系列70至80年代的搖滾樂團Cassette，食正近年復古回歸的Cassette帶潮流。據知文化屋雑貨店在不久將來亦再與Findme Records合作，策動更多Indie音樂項目，實在是本地樂迷的福音。

INFO

《我們的樂🤟🏼怒》展覽

日期： 即日至7月21日

地點： 文化屋雑貨店（深水埗大南街171號地下）