Dior高訂系列追求極致工藝　320位工匠人手刺繡出時裝騷場地佈景

撰文： 陳清揚 最後更新日期： 2021-07-06 19:12

繼男裝周後，追求極致工藝及材質的高級訂裝系列隨之發布。 昨日（7月5日）發布的Dior Fall 2021 Couture回歸實體騷場，在偌大的刺繡牆的映襯下，展示品牌對工藝及物料的追求。

Dior Fall 2021高訂系列在品牌御用場地MUSÉE RODIN上演（Getty Images）

在過去一年多，不少品牌因疫情關係，改以短片及相片發表系列。Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri昨日則帶領大家回歸實體騷場，並在品牌御用場地MUSÉE RODIN上演最新高訂系列Dior Fall 2021 Couture。

系列以織品藝術家Clare Hunter著作《Threads of Life》為靈感（Amazon）

既然是高訂系列，主題當然離不開對工藝的追求及展示。今季Maria Grazia Chiuri以織品藝術家兼策展人Clare Hunter所撰寫的《Threads of Life》作為靈感泉源，透過精緻的刺繡，再一次詮釋Dior經典輪廓。

Maria Grazia Chiuri今季將Dior常用的網格變奏成上衣，配襯輕紗、透膚恤衫、毛呢等觸感截然不同的物料，拼湊出剛柔並濟的女性魅力。（Getty Images）

Dior以毛呢、綢緞等製成的Bar Jacket亦是本季亮點之一（Getty Images）

今季除了以不同物料如毛呢、綢緞等製成的Bar Jacket外，系列亦包含了大量品牌標誌性的高腰A字長裙，展現女性身體優美的線條。另外，Maria Grazia Chiuri今季亦將品牌常用的網格變奏成上衣，配襯輕紗、透膚恤衫、毛呢等觸感截然不同的物料，拼湊出剛柔並濟的女性魅力。最後Maria再以輕紗及羽毛設計出多件仙氣晚裝及婚紗，為Fall 2021 Couture寫下優美的句號。

Dior隆重其事地與印度Chanakya工坊合作，320位工匠以人手一針一線將法國藝術家Eva Jospin的作品《Chambre de Soie》轉化成偌大如牆的刺繡作品。（Dior）

除了服飾之外，今季的騷場設計亦備受注目——難得回歸實體場，品牌隆重其事地與印度Chanakya工坊合作，320位工匠以人手一針一線將法國藝術家Eva Jospin的作品《Chambre de Soie》轉化成偌大如牆的刺繡作品，最後成為今季的騷場背景，與系列主題互相呼應。不得不提，印度Chanakya工坊近年一直積極培訓年輕女性，亦與Maria Grazia Chiuri所提倡的女性主義互相吻合，意義十足。

跟印度工作坊合作，Maria Grazia Chiuri所提倡的女性主義互相吻合0。（Getty Images）

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