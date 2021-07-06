Dior高訂系列追求極致工藝　320位工匠人手刺繡出時裝騷場地佈景

一物
撰文：
最後更新日期：

繼男裝周後，追求極致工藝及材質的高級訂裝系列隨之發布。

昨日（7月5日）發布的Dior Fall 2021 Couture回歸實體騷場，在偌大的刺繡牆的映襯下，展示品牌對工藝及物料的追求。

Dior Fall 2021高訂系列在品牌御用場地MUSÉE RODIN上演（Getty Images）

在過去一年多，不少品牌因疫情關係，改以短片及相片發表系列。Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri昨日則帶領大家回歸實體騷場，並在品牌御用場地MUSÉE RODIN上演最新高訂系列Dior Fall 2021 Couture。

系列以織品藝術家Clare Hunter著作《Threads of Life》為靈感（Amazon）

既然是高訂系列，主題當然離不開對工藝的追求及展示。今季Maria Grazia Chiuri以織品藝術家兼策展人Clare Hunter所撰寫的《Threads of Life》作為靈感泉源，透過精緻的刺繡，再一次詮釋Dior經典輪廓。

Maria Grazia Chiuri今季將Dior常用的網格變奏成上衣，配襯輕紗、透膚恤衫、毛呢等觸感截然不同的物料，拼湊出剛柔並濟的女性魅力。（Getty Images）

Dior以毛呢、綢緞等製成的Bar Jacket亦是本季亮點之一（Getty Images）

今季除了以不同物料如毛呢、綢緞等製成的Bar Jacket外，系列亦包含了大量品牌標誌性的高腰A字長裙，展現女性身體優美的線條。另外，Maria Grazia Chiuri今季亦將品牌常用的網格變奏成上衣，配襯輕紗、透膚恤衫、毛呢等觸感截然不同的物料，拼湊出剛柔並濟的女性魅力。最後Maria再以輕紗及羽毛設計出多件仙氣晚裝及婚紗，為Fall 2021 Couture寫下優美的句號。

Dior隆重其事地與印度Chanakya工坊合作，320位工匠以人手一針一線將法國藝術家Eva Jospin的作品《Chambre de Soie》轉化成偌大如牆的刺繡作品。（Dior）

除了服飾之外，今季的騷場設計亦備受注目——難得回歸實體場，品牌隆重其事地與印度Chanakya工坊合作，320位工匠以人手一針一線將法國藝術家Eva Jospin的作品《Chambre de Soie》轉化成偌大如牆的刺繡作品，最後成為今季的騷場背景，與系列主題互相呼應。不得不提，印度Chanakya工坊近年一直積極培訓年輕女性，亦與Maria Grazia Chiuri所提倡的女性主義互相吻合，意義十足。

跟印度工作坊合作，Maria Grazia Chiuri所提倡的女性主義互相吻合0。（Getty Images）

按圖看更多Dior Fall 2021高訂系列設計：

+84
+84
+84
NIGO聯乘Levi's重溫私藏經典　原年506XX、Bing Crosby別注超珍貴
OFF-WHITE FW21│持續脫離昔日街頭風　再邀下田昌克打造恐龍面具
Hermes SS22更環保　持續研發防水物料　蘑菇袋只屬變革一部份
UNIQLO聯乘動畫導演細田守　《穿越時空的少女》紺野真琴穿上身
新疆棉花餘波｜H&M 2021年第二季度業績　全球只得在華銷售額下跌
【IKEA】挪威宜家推出「垃圾」系列　環保再生傢俱賦予第二生命
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。