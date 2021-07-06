侵權案Supreme Italia邪不能勝正　曾聯乘三星最狂翻版入獄兼賠錢

撰文： 何國龍 最後更新日期： 2021-07-06 19:10

Supreme Italia與Supreme NYC的官司一直引人入勝，最近終於來到尾聲，正版Supreme獲得最後的勝利，判Supreme Italia需支付 $1,040 萬美元的賠償金，而主腦父子更要入獄服刑，可是兩人並未出庭，目前法院已經發出逮捕令，未知兩人會著上什麼Supreme潮物進行逃亡呢？

正版美國Supreme在侵權案獲最後勝利（Supreme）

正版Supreme NYC一直用上飢餓行銷的市場策略，製造品牌產品的稀缺性，使其作品成為世界各地的熱炒單品。即使至現在，Supreme於全球只有11家店，當中包括紐約、洛杉磯、倫敦、巴黎與日本，另外官網電商和Dover Street Marke也可購入。正因為入手方法不多，亦讓Supreme的假貨市場漸漸蓬勃起來，更讓Michele Di Pierro 和其子 Marcello找到商機。

Supreme Italia與Supreme的法律訴訟，可以由2015年說起。當時Michele Di Pierro 和其子 Marcello先創立其共同持有的英國控股公司International Brand Firm Ltd. (IBF)，在意大利註冊Supreme商標，期後更於聖馬利諾、印尼、新加坡、西班牙等地註冊。當時因為Supreme NYC並沒有在全球各地註冊商標，所以讓Supreme Italia在初期可肆無忌憚地擴展，在歐洲和中國地區公然開設專賣店出售仿冒商品。根據部份公開文件指出，IBF單是2017年的收益就達到 $67,9 萬美元，Supreme Italia更曾揚言會在全球開 70家店。

NBA球星Dwyane Wade也數次穿上Supreme Italia產品，可見山寨牌的威力。（IG@GABUNION）

在整場鬥爭的初期，Supreme一直處於下風，甚至處於束手無策的狀態。Supreme創辦人James Jebbia開始回應時，已經是2019年Supreme Italia說服世界大公司Samsung自己是正版後。那時Samsung在中國發佈會上，曾宣布同「Supreme」合作，隨後Supreme立即發出澄清聲明，兩日後Samsung主動終止了雙方的合作，亦總算結束了一場鬧劇。

大家應該明白『合法假貨』完全是一場鬧劇，如果下一代認為那是合法的話，一切就太悲哀了。 Supreme NYC創辦人James Jebbia

James Jebbia指出IBF在網上製造大量假新聞和不實訊息，並迅速在線上傳開，而偏偏Surpeme NYC就是不太發佈新聞，同時又沒有用上時間去應付大量的假消息。據Supreme法律部門人士聲稱TheStreetwearMagazine.com就是IBF旗下媒體，另外IBF更曾提出將商標權賣回給Supreme NYC，但遭拒絕。

Supreme NYC創辦人James Jebbia（GETTY）

2019年Surpeme NYC開始正式反擊，陸續在全球 106 個地區註冊了 251 個商標，同時開始打跨國官司。同年山寨品牌Supreme Italia在上海風光開幕超大間旗艦店，在網上亦引起話題。不過在2020年時，Supreme NYC成功取得大陸地區的商標權，更在中國贏得商標權戰，Supreme Italia被逼關閉在大陸設立的所有店舖。不僅如此，Supreme Italia也不得在國內再生產、販售任何與 Supreme 相關的所有商品。此戰亦是繼 New Balance 和 Jordan Brands 後，終於在中國贏得商標權的品牌。

早前倫敦法院經法官Martin Beddoe和陪審團裁定後，判決父子Michele Di Pierro與Marcello入獄8及3年，更要支付 $1,040 萬美元的賠償金，而判決釋出後，被告Michele Di Pierro宣稱Supreme的訴訟是非常不合理的嚴重攻擊，而他更曾說不知Supreme的存在，因在意大利並不流行Supreme，甚至沒有一家商店。現階段Supreme NYC取得最終勝利，相信這場歷時多年的商標戰，亦畫上完美的句號。