【CHANEL】秋冬高訂系列　模糊冬夏界線　用色彩打破季節既定想像

撰文： 陳清揚 最後更新日期： 2021-07-07 18:49

CHANEL 2021/22秋冬高級訂製時裝系列昨日發布。 今季Virginie Viard一如既往地從品牌歷史攫取靈感，帶來37套如繪畫般充滿詩意的高訂服裝。

CHANEL秋冬高訂系列在博物館Palais Galliera舉行（CHANEL）

Virginie Viard過去多次在服裝中加入創始人Gabrielle Chanel女士以及傳奇設計師Karl Lagerfeld的身影。今季她就以Gabrielle Chanel女士的肖像相作為起點，為CHANEL 2021/22秋冬高訂系列定調。

鮮明亮麗的色調，讓人以為是春夏設計。（CHANEL）

Virginie Viard表示，Gabrielle Chanel女士的肖像相令她聯想起貝爾特‧莫里索（Berthe Morisot、瑪麗·羅蘭珊（Marie Laurencin），以及愛德華·馬奈（Édouard Manet）的作品，因此不單決定在博物館Palais Galliera舉行今季時裝騷，就連服裝方面亦注入印象派風格。

刺繡亦是今季一大亮點（CHANEL）

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即使是秋冬系列，Virginie Viard今回亦加入大量繽紛色調，旨在為灰黑的冬季帶來色彩，更重要的是她以春夏設計常見的手法，混進秋冬服裝物料中，形成一種新鮮的對比，這也是設計師最愛的表達手法，她表示愛將英法風格二合為一，這有如將男女氣質的融和，成為今季高訂設計的主軸。除此以外，今季刺繡亦是一大亮點：繡有睡蓮的連衣裙、綴有雛菊的上衣、純白羽毛皺摺裙、帶有紅色和粉紅色花朵的黑色羽毛花呢夾克等等，像為秋冬送上陣陣陽光和暖意。

品牌大使Margaret Qualley穿上長袖婚紗壓軸登場（CHANEL）

雖然整個系列給人濃烈的色彩感，但最後壓軸登場，由女星兼品牌大使Margaret Qualley穿上長袖婚紗，那如雪般純淨的白色，卻成為萬紅叢中一點「白」，CHANEL冬日新娘為整場時裝騷畫上完美的句號。