最關心香港的日牌DIGAWEL　曾與PORTER聯乘　新季構成最有型老師

時裝與戀愛是一樣，有些會讓你一見鍾情，有此會日久生情，每一個遇上都會有故事。本回想分享相戀一段時間的她──DIGAWEL，用這句形象她算是合適：好看的皮囊千篇一律，有趣的靈魂萬里挑一。



DIGAWEL 2021 AW向教師致敬（DIGAWEL）

假若你也是喜愛DIGAWEL，就是同道中人，不過一看到DIGAWEL，會讓你聯想到COS，也許簡約低調系的她，不是你杯茶。喜好是沒有對錯之分，有人想談一場轟轟烈烈的愛情，從吵架中尋找雙方存在的意義；有人喜愛細水長流，淡淡然過每一日，當中又不會覺得無聊。DIGAWEL就是一個會飄逸著斯文氣質的女生，不時又會製造小驚喜。

DIGAWEL的設計總是要著用時，才可感受到其心意與態度。每一件都有著正裝的輪廓，骨子感十足又不會死板。來到2021秋冬系列，延續上年以辦公室為主題的味道，改由教師為靈感貫穿整個系列，並以各種學科老師的性格去創作。

褲款剪裁大多偏向闊身，又會吊吊地腳，當中的打褶褲有著昔日的舒服感之餘，又不失新意；上身衣物會貌似不經意拼上或是配上螢光色系布料，為每日乏味的生之中注入活力；一個俏皮的白色筆袋，可配吊帶又可放在胸口袋，絕對是針對工作人士需要，同時間系列中的生命麵包格紋，依然是散發著相當「精神」的氣息。另外整個系列中，和 J.PRESS 聯手創建「CRST」的貴族學院風的校章、與ZEGNA BARUFFA聯名的粗針毛衣以及舊式螢光運動風褸，就不一一細說，始終魔鬼藏在細節裡，DIGAWEL的魔性魅力就由用家自行討究。

+ 5

一直稱讚自己喜愛的事與人，難免有一種自吹自擂的感覺。DIGAWEL就沒有缺點嗎？能夠在傳統衣物之中，添加新意是她的成功之道，不過物料與設計，總是經不起時間的考驗，容易一兩季後就生厭，也有可能是個人花心的原故。不過當你離開她一段時間，再看看DIGAWEL每一季的作品，會發現她一直毋忘初心，並沒有被社會的洗禮，而變成隨波逐流，或是變成當初最討厭的人。她的簡約、低調又盞鬼的風格，你又會慢慢重投懷抱。

DIGAWEL 2021 AW（DIGAWEL）

+ 15

如果品牌的自家系列，是展現其理念、性格與精神，那與其他品牌合作的話，就是她待人接物的態度。DIGAWEL與PORTER合作多年，不時推出讓人心動聯乘作品，要數經典必是2015年為PORTER STAND設計的別注恤衫，當時在社交平台釋出照片，已經讓人垂涎三尺，衣身設有大量配以立體的剪裁口袋，並用上同色系但不同的物料呈現，各種尺寸的設計，是專為收納筆、銀包、智能電話、護照或登機證等小物，成為每趟旅遊與出入機場時的必著用之物。至今已經推出五種配色，可惜只擁有其中的三款，只好恨自己心頭太高能力太低。

Digawel × Porter Original Shirt。（DIGAWEL）

重溫DIGAWEL過往與PORTER合作的聯乘系列：

DIGAWEL設計師西村浩平簡介：

西村浩平Kohei Nishimura (akutenfashionweektokyo.com)

設計師西村浩平於2006年時，在祐天寺開設一間精品店名為「DIGAWEL」，第二年就開始為品牌開展活動，一直活躍至今。有別於大多的日本設計師，西村浩平並非畢業於著名的時裝學院，亦沒有修讀時裝的相關課程，設計與時裝製作也是自學而成。品牌的概念有兩點：「繼續創造美好的事物」與「是否有趣」。