日本國民帆布鞋MoonStar新系列　活化舊有工作鞋款開拓潮流市場

作為久留米市的光榮，MoonStar可是一個連日本王室都格外推崇的國民鞋牌，然而品牌名字人所共知，提到他們的經典型號，卻很多人卻只是講到ALWEATHER、LowBasket等數對鞋款。人家屹立世界百多年而不衰，難道當真就靠一、兩個型號打天下的嗎？

答案當然不是，例如2019年才誕生的MoonStar 810s，正是一個叫時裝人眼界大打的潮流系列。



很多人都以為MoonStar就只有ALWEATHER一款而已。（MoonStar）

但2019年誕生的MoonStar 810s，才是一個叫時裝人眼界大打的潮流系列。（MoonStar）

MoonStar 810s是一個集前衞時裝和實用機能理念於一身的支線，包含多個鞋款，由球鞋、休閒鞋到拖鞋都有，極盡多元化。之所以名曰810s，乃是因為設計團隊希望鞋子做到8/10（即80%）地好就是了，既足夠出色，卻又不願自滿地認為完美，使設計原地踏步，以如此謙卑務實態度，造好每對鞋子，展現真正的日本職人精神。

MoonStar 810s CAF ¥ 4,950。（MoonStar）

其實乍看之下，大家或許會以為它們是foot the coacher、mythography及Tomo & Co.等新生代日本鞋牌作品，現在意識到是老字號MoonStar出品，反而覺得驚訝。不過想澄清的是，哪怕表面上810s是主攻新興潮流市場，但其實骨子骨許多細節元素，則仍然保持舊時品牌或老日本的風情，可見MoonStar自久以來便一直隱藏巨大潮流觸覺，現在推出810s，不過是要將這個漂亮的公仔畫出腸矣。

MoonStar 810s HOSP （MoonStar）

例如810s系列中的鞋款HOSP，其將Loafers、帆船鞋和休閒鞋合而為一的剪影，貌似前衞，但其實MoonStar過往的Indoor Shoes，就一直有類似款式，只不過鞋型造得修長了，選料變得更上乘，鞋踭位更仿傚KNOLLING美學，大玩工業風字樣排序，將Virgil Abloh於Nike"THE TEN"提倡的概念，原來MoonStar都可以做得到。

MoonStar 810s KITCHE ¥ 5,500。（MoonStar）

至於另一款輪廓頗具Stan Smith風韻的球鞋KITCHE，名字來由是因為鞋子乃是受餐廳廚房內職員著用的廚師鞋所啟發而成，Slip on結構，結合寬鬆鞋籠，方便廚師不用手而只用腳，便能將鞋子穿脫，既衞生又方便。將民間生活元素注入潮流設計之中，向來都是日本品牌厲害之處，MoonStar也不例外。

MoonStar 810s STUDEN ¥ 5,500。（MoonStar）

MoonStar 810s STUDEN ¥ 5,500。（MoonStar）

而喜歡SALOMON、HOKA ONE ONE等機能跑鞋的朋友，就不妨關注STUDEN和UNIVE這兩個鞋款，EVA橡膠防滑鋸齒底，配合帶有Daddy Shoes味道的Polyester網狀物鞋身，穿上腳不但舒服，也食正近年大流行的山系時裝熱潮。遺憾MoonStar 810s鞋作並非日本原產製造，不能從中體現久留米製鞋師父的職人精髓，但勝在性價比極高，定價平均都是¥5,500-¥ 6,600日圓左右，值得入手試試水溫。