OREO易容變裝防止零食小偷　食譜、T恤、急凍食品、Xbox都扮到？

你以為這是美國福特汽車嗎？那其實是OREO曲奇。你以為這是Hanes出品的T恤嗎？那個還是OREO曲奇。你以為這是一台全新的Xbox主機嗎？不好意思，那仍然還是OREO曲奇！



OREO的全新宣傳企劃「Thins Protection Program」，你以前也有藏零食的經驗嗎？(OREO)

很多人都有過隱藏零食的經驗，無論是為了躲過嘴饞但不願意花錢的同學，辦公室裡習慣性偷竊零食的同事，抑或是自己家裡的調皮小孩，總會東躲西藏使盡渾身解數。在隱藏零食的這個課題上，大家都有各自的獨門密技，自成一家的技巧，但如果告訴你有零食的包裝，居然可以像迷彩服一樣自帶隱藏功能，那又是更高一個層次了。說的就是OREO的「Thins Protection Program」。

限量推出的OREO特別版包裝，與Ford、Hanes、Green Giant、Better Homes & Gardens等不同品牌合作。(OREO)

在本月中OREO推出全新宣傳企劃「Thins Protection Program」，與Ford、Hanes、Green Giant、Better Homes & Gardens等不同品牌合作，推出能喬裝成其他品牌產品的OREO Thins特別包裝。例如把曲奇偽裝成一袋T恤、一本食譜，甚至是一本汽車的駕駛說明書等，喬裝方式應有盡有，保證能把你的曲奇藏得妥妥貼貼。而當作收藏也是絕佳選擇，可惜系列的包裝採限量方式，市面上只推出了3000包，手快有手慢無。不過，除實體的限定包裝外，不少品牌均在自家Twitter上發揮創意，例如Xbox和IKEA等，並推出相關有趣帖文，場面相當熱鬧。

據OREO的官方說法指，這次宣傳企劃靈感來自顧客們的真實經歷。他們發現不少有小孩的成年客戶，都有藏起零食的生活需要及習慣，於是把這個想法延伸開來，企劃出「Thins Protection Program.」！而除了零食包裝充滿創意，OREO同時徵求最有創意的暱藏零食方式，只需要在發佈時標上「#THINSProtectionProgram」，即有機會獲得特別版OREO Thins一個，及高達25,000美元的獎金，十分吸引。