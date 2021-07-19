買手機殼要抽籤？CASETiFY聯乘空山基賀10周年　限定版媲美Dior袋

雖然香港時裝文化向來崇洋，總覺得人家歐美日韓的月亮特別圓，當真是選擇性失明！如果願意活在當下，正視香港的本土流行文化，其實值得我們驕傲的產物仍然多的是。

例如源自香港的CASETiFY，不但早已榮升為世上最強的潮流手機配件品牌，今年更正式踏入10周年了，矚目的慶生企劃當然不可缺。



CASETiFY × SORAYAMA 7月27日正式登場。（CASETiFY）

當以為6月與Jean-Michel Basquiat聯乘已屬超轟動大作之際，踏入七月尾CASETiFY的最新項目，原來更叫人注目。為慶祝品牌10周年，CASETiFY找來了目前潮流界大紫大紅的空山基（Hajime Sorayama）合作，破天荒打造CASETiFY × SORAYAMA別注，推出一系列以未來主義及Cyberpunk作主題的手機電子配件，7月27日正式登場。

CASETiFY × SORAYAMA手機殼，售價由HKD$509起。（CASETiFY）

作為CASETiFY的「叫糊之作」，一系列手機殼仍然是今次CASETiFY × SORAYAMA矚目單品。常規版機殼共有4款，大部份都是來自空山基經典噴畫創作，包括兩款Sexy Robot、一款SORAYAMA T-Rex機械恐龍和最新創作品SORAYAMA Shark，這款機械鯊魚今個七月才於空山基廣州個人展覽中首度登場，現在已被CASETiFY搶先應用到單品之上。每個手機殼均以鏡面設計作主調，結合防摔抗震的MagSafe兼容保護殼，功能性十足，售價由HKD$509起，十分抵玩。

CASETiFY × SORAYAMA全球限量250件的別注版手機殼，盛惠$7,800。（CASETiFY）

限定版配備超豪華包裝。（CASETiFY）

不過如果追求極緻的收藏家級別支持者，今次CASETiFY聯乘SORAYAMA尚有一件終極單品等着你，就是全球限量250件的別注版手機殼。不但以不鏽鋼製造，機殼右下方那個象徵CASETiFY 10周年慶生的Logo，更以18K鍍金打造，加上每件限量版本均刻有專屬編號，並附以裱框包裝作為紀念，收藏價值之高，無疑是眾CASETiFY手機殼之冠。不過想買到它絕不容易，不但要現在上官網登記抽籤，定價也高達HKD$7,800，如斯稀有，的確令人聯想起男裝Dior Pre-Fall 2019季度中，Kim Jones與空山基聯手製作的那全球限定20個的Silver-tone Saddle Bag，記得當時售價就高達二十萬港元。

Dior Pre-Fall 2019季度全球限定20個的Silver-tone Saddle Bag。（ Dior）

CASETiFY × SORAYAMA系列尚有其他電子配件。（CASETiFY）

除了手機殼外，CASETiFY × SORAYAMA也推出的別注電子配件還包括 AirPods保護套、Apple Watch錶帶、水樽及MagSafe銀包等等，售價由HKD$359起，各適其適，也彰顯CASETiFY進一步開拓電子用品市場的決心。