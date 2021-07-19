ASICS加入NFT行列　競投虛擬球鞋出價最高者　再可得3D打印實體鞋

NFT（非同質化代幣）這項區塊鏈技術，在近年受到不少藝術家及品牌的青睞，像著名數位藝術家Beeple就曾在今年初拍賣其數位作品，最終進帳6,900萬美元，是近年NFT水漲船高的例子之一。而即使來到時尚界也不乏各種NFT的例子，這個月運動品牌ASICS就以「ASICS SUNRISE RED™ NFT COLLECTION」為名，加入「虛擬鞋」這個戰團，一口氣推出了189雙虛擬球鞋。



早前ASICS帶來了全新NFT計劃，一口氣推出了189雙「虛擬鞋」。圖為Gel-Lyte III的Limited Edition及Gold Edition。（ASICS）

NFT是近年備受矚目的新興技術，其透過區塊鏈不可竄改的特性，使得連數位藝術品也可以通過NFT的形式，以證明其稀缺性並帶來收藏價值。除了數位藝術家躍躍欲試，時尚界也不甘後人，像「虛擬球鞋」就成為近年加密社區中的熱門話題。首先有行業龍頭Nike在2019年年底推出的「CryptoKicks」專利，加上有像虛擬潮流品牌RTFKT、數位藝術團體Rare Shoe等各方勢力，為「虛擬鞋」這個新興概念推波助瀾。



早前日本運動鞋品牌ASICS也宣布要加入NFT戰團，發佈了名為「ASICS SUNRISE RED™ NFT COLLECTION」的虛擬球鞋項目，在NFT拍賣平台OpenSea上一口氣推出了189雙虛擬球鞋。



「ASICS SUNRISE RED™ NFT COLLECTION」的虛擬球鞋系列：

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這個名為「ASICS SUNRISE RED™ NFT COLLECTION」的NFT項目，主要源自ASICS的九個鞋款，品牌為這九個鞋款各自推出20雙Limited Edition的NFT虛擬鞋，以及一雙Gold Edition的NFT「虛擬鞋」，即一共189個NFT，這九個鞋款則分別是：Gel-Lyte III、Gel-Quantum 360、Gel-Resolution 8、Metaracer、Metaspeed Sky、Metarise、Metasprint、Flip Flops以及Sandals。

競投獲勝者，除了可以得到該NFT的數位認證，有重新轉售的權利之外，同時也會自動獲得該鞋款的3D模型及紋理圖像。而之所以有這種安排，官方說明是希望人們能把這些NFT的資產繼續用於各種設計用途，打開人們對鞋球的想像力，鼓勵大家過上更健康的生活。這次NFT拍賣的收益也將會用於ASICS Artist-in-Residence計劃中，以資助數位藝術家的工作。另外更值得一提的是，在20個Limited Edition競投中排名第一的競投者，以及投得Gold Edition的競投者，未來將可獲得ASICS Artist-in-Residence計劃選定的藝術家所設計的NFT。

競投獲勝者可同時獲得鞋款的3D模型及紋理圖，至於拍賣的收益則會用於ASICS Artist-in-Residence計劃中，以資助數位藝術家的工作。（ASICS）

在截稿之前，OpenSea上的NFT拍賣活動仍在進行中，當中以1-of-1 ASICS METARACER的黃金版和1-of-1 ASICS GEL-RESOLUTION™ 8的黃金版，這兩個鞋款的競投反應最激烈，但最終的競投結果，仍然要等到香港時間7月20日的中午12時拍賣結束後才有分曉。



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