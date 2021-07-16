全球首個Meme實體展在尖沙咀出現？　同朕再Check下幾時有得睇

雖然自K11 Musea誕生之後，不少人都會覺得很多大型文化活動都會在此舉行，但其實歷史更早的K11 Art Mall亦不遑多讓，前者集中舉辦國際活動，Art Mall則致力推港本地藝術文化發展。要留意這個「本地藝術文化」，同樣可以很國際性，事關我地香港人好叻，早就將自家創意衝出世界，成為國際大笑話。



K11 Art Mall聯乘9GAG全球破天荒首個MEME實體展。（K11 Art Mall）

不要誤會，這個大笑話絕非恥笑，而是心悅誠服的開懷大笑，說的是9GAG，這個源自香港的經典搞Gag平台與K11 Art Mall合作，破天荒舉行首個Meme實體展，如此盛事，當真要講句「我真係恭喜你呀！」。

Drake經典Meme。（imgflip）

網民惡搞災難女孩的經典Meme。（imgflip）

在數十年前，創意人想講想表達一個笑話，每每要透過電影電視、棟篤笑、電台或小說、漫畫去傳達，往往需要很長時間的鋪排與起承轉合，才能有限度傳播，甚不容易。然而隨着網絡科技一日千里，透過互聯網和智能手機，人類可以短時間內獲得大量新資訊，也日漸碎片化，笑話不再需要經漫長鋪敍，只要一張相、一個Gif檔，片言隻語的一個Meme，便讓人大笑和瘋傳起來。雖然有人覺得Meme的興盛代表着人類智商正在倒退，但所謂人生苦短，Why so serious？

甫一進場就會見到的In the Meme Time – 打卡時光隧道。（K11 Art Mall）

2. Meme-go-round – 78幅meme帶你環遊世界。（K11 Art Mall）

踏進這個位於商場地庫的K11 Art Mall × 9GAG MEME實體展，即被搶眼霓虹燈所吸引，電腦以時序方式，展出24張橫跨60年代至現今的經典meme，置於其中，十分迷幻又重味道。甫一轉彎，即立即被一部自動旋轉機械裝置所吸引，機器上掛着78張由9GAG團隊精心挑選的本地及國際Meme，很多都是香港人集體回憶，例如陳豪的「同朕再Check下」、李嘉欣的「我真係恭喜你呀」以至姜濤於叱咤樂壇頒獎典禮2020的驚訝反應等，都是不同年代我們人的集體回憶，其他地方的人看見或許不明所以，但香港人睇到卻定必會心微笑。

為切合近年沉浸體驗展覽的大潮流，K11 Art Mall × 9GAG MEME實體展內許多主題展區，都能夠讓大眾一同親身參與。例如特設全港首個即影即有Meme情景自拍機，將經典Meme人物場景，改動成玩家自己模樣。

Beyond the Meme – 衝擊你五感的至High 4D互動體驗。（K11 Art Mall）

「Beyond the Meme」4D互動體驗挑戰大家聲色味嗅五覺感官，展區設有多個經典Meme主題裝置，有些結合AR科技技術，讓iPad將經典meme變成生動卡通景像。亦有一些將meme氣味化，例如打造「壞過凱婷」的專屬氣味等等，概念之前衞非筆墨所能形容，建議大家入場親自朝聖。

會場內尚有Meme卡機，將經典Meme製成90年代大熱的珍藏卡，1蚊1 張，好運的話還會抽到閃卡版本呢！（張榮熹攝）

INFO

《K11 Art Mall聯乘9GAG全球破天荒首個MEME實體展》

日期: 2021年7月16日至9月5日

時間: 12:00pm - 10:00pm

地點: chi K11藝術空間 (K11 Art Mall地庫2樓)