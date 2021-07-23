東京奧運開幕典禮│歌姬Misia七彩長裙設計師　Wyman也是他的粉絲

東京奧運開幕典禮中，日本歌姬Misia獻唱日本國歌當然備受注目，而她身上的七彩連身長裙，也成為眾人焦點，而負責設計這裙的設計師，正正是受到Marc Jacobs、Wyman推崇的Tomo Koizumi。



東京奧運開幕典禮日本歌姬Misia獻唱日本國歌身上的七彩連身長裙成焦點（Getty Images）

在東京奧運開幕典禮，升旗禮一環由歌姬Misia演唱日本國歌，她不吃人間煙火的歌聲固然動聽，而她身上的長裙，同樣仙氣十足，而這美麗裙子原來是出自Tomo Koizumi手筆。

Misia穿上Tomo Koizumi設計在東京奧運開幕典禮獻唱（Twitter@Misia.jp）

Tomo Koizumi雖然並非畢業於大名鼎鼎的東京文化服裝學院，但這位英氣十足的男生自少已深具Costume artist assistant以及Stylist assistant的工作經驗，在入讀千葉大學時亦早已創立了自家同名品牌，足證對服裝設計的無比熱愛。在畢業之後，Tomo Koizumi的創意服飾雖然未有橫掃歐美頂尖時裝舞台，但在亞洲地方也吸納了不少支持者，日本國內富永愛、水原希子、澤山璃奈及黒木メイサ等潮流代表總愛著用他創作的作品，就連2017年張敬軒、王菀之聯手舉行《The MagicalTeeter Totter》演唱會的時候，其時擔任演唱會服裝指導的Wyman黃偉文，亦特意專誠到日本一趟，邀請Tomo Koizumi為二人設計服飾，可見其創作天份早已受到亞洲時裝業界之認可。

設計師Tomo Koizumi（Getty Images）

至於何解能夠拓展至歐美市場呢？一切就要從英國時裝設計師Giles Deacon說起，事源西方時裝權威《Love Magazine》老總Katie Grand上年在好友Giles Deacon的ig account內，無意中發現了他Follow了Tomo Koizumi這個品牌，在好奇心驅使下就按入去一看究竟。誰不知不看猶自可，一看便著迷到不能自拔。熱情到自行找上Tomo Koizumi，邀請他到紐約舉行發佈會不在講（其事FW19的紐約時裝周尚有一個多月就會舉行），更「拍心口」擔保將會以自己的江湖地位，為Tomo請來一系列巨星級猛人坐鎮，協辦整個發佈活動。如是者，Marc Jacobs就借出自己於麥迪遜大道的專門店出來，打造成發佈會場地；Pat McGrath及Guido Palau這2大宗師就分別領導着Runway Show的化妝及髮型設計項目；而穿上服裝展示於人前的模特兒，則分別為Bella Hadid、Emily Ratajkowski、Joan Smalls、Taylor Hill等等‧‧‧‧‧‧要請來上述陣容協辦Fashion Show，基本上就只有愛馬仕、香奈兒、以及LVMH或KERING旗下等十數個品牌，才有此能耐，現在Tomo Koizumi在Katie Grand的穿針引線之下，就能夠以新人設計師的身份獲得此榮譽，以日本設計師身份而言，可說前無古人。

Tomo Koizumi的作品確實自成一派，堪稱當前時裝界不道另類而亮眼的風景，初出道之時已憑藉鮮艷誇張的巨型蓬鬆裙震撼人心；到中段時期卻又一下子大玩貼身小短裙；上年則以活潑的芭蕾舞為靈感，製作出一系列跳脫不凡的仙子裝；而來到最新出爐的FW19，Tomo Koizumi就回歸自身最擅長的方向，以七彩繽紛的Polyester Organza為物料，結合製作蛋糕時常見的ombré ruffles處理技巧，先行將布料捲曲，繼而層層交搭，以如斯反複過程製作出狀態不一的Oversized裙子（Tomo直言每件作品製作需時，動輒數十小時），繼承日本時裝偏好闊袍大袖的剪裁輪廓，也承傳了日本流行文化中光怪陸離的卡通感。而為了貼近當時流行的街頭元素，以及對初到貴境的紐約表示友好，設計師也特意將印有自由神像圖案的T-shirt，結合到Organza裙子中去，為偏鋒衣裳增添一點平易近人之感。

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海外媒體問到Tomo Koizumi今季的設計靈感是如何？他就回答來源有許多，分別是高級訂製時裝之父Roberto Capucci、新浪漫主義運動倡導者Leigh Bowery，以至是日本傳統的hanawa，hanawa是甚麼？即是日語中的花環，在華語社會中則是應用在喪禮上的花牌，君不見時裝發佈會上那些呈平面橫狀的Oversized衣服，其實正是一種將帛事時髦化的表現。雖然衞道之士或許覺得這種創意「大吉利事」，但無視社會約定俗成的眼界，乃至當中所需要的氣魄，從來都是一個優秀設計師所必備的，就例如今次借場地給Tomo的Marc Jacobs，1993年任職美牌Perry Ellis女裝設計師期間，就曾無視世俗之反對，而堅持要以Grunge Music美學設計服飾系列，雖然最終賠上了自己在Perry Ellis的工作，但這個Grunge系列往後卻成為了叫時裝世界最為津津樂道的Collection之中，也是Marc Jacobs創作生涯中其中一個最引以自豪的系列。



經過今次東京奧運開幕典禮為Misia設計長裙，相信令Tomo Koizumi人氣更盛。