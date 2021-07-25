CASIO聯乘《食鬼》出手錶　設計細節重拾那些年打街機集體回憶

年輕一代認得80年代風靡全球的街機遊戲《食鬼》嗎？CASIO近日就聯乘《食鬼》，推出新款腕錶A100W EPC，單憑腕錶外型便足以令人回憶滿瀉。



得80年代風靡全球的街機遊戲《食鬼》（Namco）

近年時裝、影視界興起懷舊風，Mom Jeans、貓眼黑超、《Stranger Things》等，均充滿了8、90年代的風味。未知是不是看準大家對過去的懷念，CASIO一反潮流，不與時下最紅的《咒術迴戰》合作，反而「回到過去」，聯乘風靡那些年的街機遊戲《食鬼》（Pac-Man），推出新款腕錶A100W EPC。

CASIO近日聯乘《食鬼》，推出新款腕錶A100W EPC。（CASIO）

A100W EPC以1978年問世的經典款式F-100為設計基礎。以樹脂為材質、配備秒錶、電子鬧鐘和日曆功能的F-100，當年在電影《異形》中出現後，便成為為世所知的手錶型號。A100W EPC保留了F-100的輪廓，且同樣在錶面配備四個按鈕；錶面及錶帶上印滿以激光雕刻而成的Pac-Man及幽靈圖案，中間再印有「ILLUMINATOR」光能字樣；最特別的是品牌特意在A100W EPC加入《食鬼》街機鍍金外殼，完美重現大家腦海中對《食鬼》的回憶。

CASIO聯乘《食鬼》手錶重拾那些年打街機集體回憶（CASIO）

按圖看CASIO聯乘《食鬼》手錶設計細節：

錶殼由樹脂製成，錶帶則由不銹鋼製成，尺寸為40.7 x 32.7 x 9.2毫米，重量約53克，配備秒錶、時間警報/時間信號、自動日曆、LED燈及防水功能。電池採用CR1616，壽命約3年左右。手錶八月便正式開售，定價為12,100日圓（約$860港元），大家又覺得吸引嗎？