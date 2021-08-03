東京奧運│Tom Daley織冷衫谷起毛衣熱潮　英倫Adam Jones乘勢崛起

【東京奧運】英國跳水王子Tom Daley「比賽織冷衫」照，不但成為今屆東京奧運的一大Meme，更令到英倫風針織Knitwear服飾，再度於時裝潮流界別活躍起來。



英國跳水王子Tom Daley「比賽織冷衫」照風靡全球。（IG@TOYKO2020）

雖然奧運金牌選手親手編織毛衣這意念頗為新鮮，但其實Tom Daley製作的冷衫類型在英倫地區卻是風行已久，例如Pringle of Scotland，不但有着二百多年歷史，也曾是英國皇室御用毛衣品牌，早已為世所公認。

來自費爾島Mati Ventrillon的毛衣出品。（Mati Ventrillon）

另外，蘇格蘭費爾島也是另一個傳統針織重地，費爾島毛衣Fair Isle Sweater擅長將天然羊毛，與雪花、動植物等大自然圖案合二為一，製作出來的毛衣不但保暖耐用，更加色彩繽紛，早幾年前當地設計師Mati Ventrillon更曾指控CHANEL抄襲其作品，迫使到這個法國頂尖品牌公開道歉認錯，如此能耐，證明該地區的針織毛衣工藝不可少覷。

不過要留意，製作毛衣產品出色的英倫派系設計師，並不止有蘇格蘭地區，連威爾斯同樣不缺，像今次介紹的Adam Jones，正是值得大家關注的名字。

針織設計師Adam Jones（Adam Jones）

Adam Jones來自威爾斯Froncysyllte小村莊，田園鄉郊生活不見得五光十色，酒吧成當地人聚腳娛樂之地，因此嘉士伯、Guinness、Tetley、Carling、John Smith等啤酒的包裝和字體設計，自少留在Adam Jones腦海中。

Adam Jones招牌啤酒圖案毛衣背心有很多款。（Adam Jones）

潮得來卻深具懷舊美感。（Adam Jones）

Adam Jones長大後移居英國曼徹斯特，不但跟隨時裝設計師Christopher Shannon工作，更認識了大名鼎鼎的Judy Blame，這位傳奇人物不但是天才珠寶設計師，也是當年的夜場之王，在他的循循善誘下，Adam Jones汲收了將日常生活之物轉化成設計元素的技巧，漸漸地將孩童時的啤酒包裝形象，以至茶巾、杯墊等相關配套用品，注入時裝設計中去。當中尤以冷背心最為矚目，將John Smith或嘉士伯等啤西品牌的經典標記注入其中，甚具懷舊美感，而這種古典Logo新潮化的手法，也是近年時裝界高速冒起的潮流，美國品牌BODE正正是表表者。

Tom Daley不時以英國國旗設計毛冷單品。（Tom Daley）

整體而言，Adam Jones是鍾情玩圖案的品牌，除啤酒商標外，也將豹紋圖騰融入針織冷背心之中，明顯比Tom Daley設計前衞更多。至於Tom Daley愛英國米字旗標記元素設計，Adam Jones亦然，多次利用英國國旗作主題，製作出背心、絨毛士兵帽及披線古着再造外套等等，很考手工細節，而且售價並不昂貴，一件毛衣背心平均二千多港元，性價比甚高，絕對值得注意。





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