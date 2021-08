Tiffany & Co.公關災難 　得罪地表最強「生物」被群起大罵忘本

Tiffany & Co.最新宣傳企劃近日得罪了地表上最強「生物」——媽媽,事件更在歐美地區持續蘊釀,只能說Tiffany & Co.今次真的大獲了。



Tiffany & Co.最新企劃「Not Your Mother’s Tiffany」,不慎得罪「媽媽」這個最強顧客群。(GETTY)

其實一眾稍有年紀的高級品牌近年亦落足力「洗底」,冀望能夠擺脫歲月的味道,讓品牌回復年輕。為此,多個品牌先後開設社交帳戶、邀請當今最紅最潮的偶像做代言人,同時推出定價親民的入門款設計,藉以縮窄自己與Z世代之間的距離。

Tiffany & Co.早前找來BLACKPINK成員ROSÉ代言。(Tiffany & Co.)

誕生逾185年的Tiffany & Co.亦是其中之一。其實對不少女士而言,品牌那帶有Tiffany blue的盒子便充滿了難以抗拒的魔力;但對於新世代而言,Tiffany & Co.珠寶卻不是他們夢寐以求的東西。為了吸引新生代的注意,Tiffany & Co.既出輕珠寶,又開cafe,更找來BLACKPINK成員ROSÉ代言,致力透過市場推廣為品牌脫胎換骨。

玩出火的廣告。(GETTY)

可惜品牌最新面世的宣傳企劃卻拿捏失準,不慎得罪「媽媽」這個最強顧客群,陷入一場醜怪的公關危機之中。

品牌參考著名文案「This is not your father's Oldsmobile.」,推出最新企劃「Not Your Mother's Tiffany」。一眾歐美媽媽之後公開表態,指企劃冒犯了她們,當中更有不少人揚言罷買品牌任何產品。其實議事論事,今次Tiffany & Co.的確有些失策,為了年輕化,標榜自己的青春形象討好年青人,便矮化了母親的社會形象和地位,仿佛暗喻媽媽是落伍過氣。

為人母者的品味之士多的是。(GETTY)

其實先不論老媽對社會的巨大貢獻,就算從潮流角度看,有型的媽子當真多的是,Phoebe Philo、Sarah Jessica Parker以至Chiara Ferragni正正是有力證明。

遺憾Tiffany & Co.至今仍未就事件作出任何回應,但得罪了最大顧客群,相信品牌今次有排煩。