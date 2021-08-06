Vans再度聯乘日牌FDMTL　破爛舊化藍染布　盡顯日本傳統工藝美學

作為目前日本藍染服飾界別其中一個一線品牌，FDMTL當初之所以能夠上位，Vans可謂功不可沒。



FDMTL成立於2005年，所有牛仔褲以至相關的藍染產品，均一律交由藍染聖地——岡山的職人製造，雖然實力超群，但以往品牌的名聲一直只活躍在古着、American Causal的相關界別，在消費群更龐大的街頭時裝世界，相對地缺乏名氣。

FDMTL主理人吉津學。（攝影：黃寶瑩）

2015年 Vans與FDMTL合作的Japanese Patchwork”系列。（攝影：黃寶瑩）

直至2015年FDMTL 10周年時，品牌主理人吉津學出奇不意地找來Vans合作，推出Vans × FDMTL 10th Anniversary 的“Japanese Patchwork”系列，將藍染、襤褸Boro、Patckwork及刺子繡Sashiko元素，注入Vans的Slip-on、Era鞋款中，果敢地融合日本傳統工藝美學與美式街頭潮流，令世人眼前一亮，爭相搶購，FDMTL自此也聲價十倍。

Vault by Vans × FDMTL最新系列8月7日正式開售。（Vans）

Vault by Vans × FDMTL OG Authentic LX十分漂亮。（Vans）

來到六年後，兩大單位也「食過翻尋味」，以Vans的Premium線Vault by Vans作基調，推出FDMTL聯乘系列。系列不但挑選OG Authentic LX、OG Sk8-Hi LX及OG Slip-On LX 這3款元祖型號，吉津學今次的設計心思也明顯比2015年來得更大膽前衞，製作上亦比前作更成熟。3對鞋款均以破壞舊化程度極高的藍染布貫穿鞋身，不但色落效果處理出色，就連布料上的溶爛造工也細緻過人，媲美真正的藍染古布真品，看上去的確讓人誤以為鞋子是真實的Vintage珍品，只會在pillowheat才會售賣那種古董級別。

不過，要購買到這個別注系列也並不容易，至少香港沒有任何官方銷售點，除紐約兩間Vans專門店外，就只會Dover Street Market等特約零售商上架，看來香港人又要透過網購才能買到了。