Patagonia打敗Apple、Nike成美國最受注目品牌　元祖環保時裝先驅

最近新聞網站 Axios 與民調公司 Harris Poll所合作的Axios Harris Poll 100，發怖2021年的上半年成績單。其實Axios Harris Poll 100早於1999年就開始進行，主要以品牌的聲譽（Reputation Quotient）為分析基準。最近基於對全國代表性樣本中的42,935 名美國人進行的調查，先是選出個人「最好」與「最差」的品牌，再以親和力、道德、成長、公民性、想像力、文化、產品與服務等多方面，作為第二方面的評核，得出今年的「最引人注目的品牌」名單。



（圖片來源：theharrispoll.com）

從2021年度的排名單中，首位是戶外品牌 Patagonia，而球鞋的世紀之爭，adidas排名49，Nike卻是排名62。想不到貴為美國品牌的Nike，居然在美國輸給對家adidas。另外Facebook也入100榜單之中，不過成績是98名。看完榜單後，未知大家會否疑惑何解戶外品牌 Patagonia能夠跑出？相對一眾戶外品牌更能深入民心？其優勝與個人之處又是什麼呢？

（圖片來源：Patagonia）

近數十年不少大企業都會從不同的範疇展示出「社會企業責任」，而在時裝界中，環保議題就最為常見。不少時裝品牌都會以環保素物料或是回收作為旗號，又以再生、重做等字眼作為宣傳技倆，刻意放大當中的環保元素。不過身為戶外品牌的 Patagonia，一直了解到Outdoor與大自然的關係，直接將環保定為品牌的核心概念，比起一眾戶外品牌，更懂得貫徹、執行與推廣環保的理念，絕對是時裝界環保主義者的先鋒，不斷為後世定立環保概念的標準。

Yvon Chouinard親手製作可重複使用的岩釘，據說初期是1小時才製作出2個岩釘的速度來完成。（圖片來源：Patagonia）

Patagonia由Yvon Chouinard創立於1973年，在未創立前Yvon Chouinard是一個攀岩愛好者，14歲已經開始攀岩運動，當時許多岩縫都會遺留很多使用過的岩釘，因為那時岩釘主要是以軟鐵製，敲進後就不易移除，所以一條路線上，或會鑲了數百個遺棄岩釘。後來Yvon Chouinard就設計出可重複使用的岩釘，不單是為了維護大自然，更是減低攀岩愛好者的工具開銷。這項設計深得攀岩人士喜愛，也是品牌Patagonia的開始。不過新型岩釘仍是敲擊方式入岩縫，對岩石依然是造成傷害，即使產品是品牌的50%收入，Yvon Chouinard還是決定取消再出產，直至研發出用手即可鑲入的岩釘。由此可見，品牌由創立之初，已經非常重視環境保護及資源節約。

1968年Yvon Chouinard、Dick Dorworth和Doug Tompkins完成登上菲茨羅伊峰所拍，Doug就是後來The North Face的創辦人。（圖片來源：《Mountain of Storms》電影圖片）

早期Yvon Chouinard是以製造攀石器材出售為主，後來開始將自家服飾加工，才成為今天的戶外服飾品牌Patagonia。品牌一直從研發、使用、回收等等方針出發，早在1996年時，Patagonia已經完全停用非有機棉，即使當時的成本相對增加三倍，依然堅持使用有機棉。同時Patagonia又建立Traceable Down Standard制度，所有物料由源頭就開始監管，如所使用的羽絨都是以人道方式取得，並且努力研發出多種環保物料。

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如果對Patagonia有認識的話，一定知道Fleece的絨毛衣物為品牌的經典作品，於1979年美國 Malden Mills與 Patagonia聯手，設計出名為 Synchilla®的輕身高強度的絨毛纖維。後來研發出以回收膠樽製造Fleece衣服，亦是全球首間，不過要知道Fleece不只是以回收膠樽製，多年來一直以回收的聚酯纖維製作，不單是不易被水沾濕的特性，防風與保暖的功能也兼備，推出至今依然品牌的標誌性作品。

Patagonia Classic Retro-X Fleece Jacket （圖片來源：mrporter.com）

Patagonia 又發起 1% for the Planet 計劃，希望各界的企業將1至10% 的淨利撥給全球環保工作的非政府組織（NGO），因為NGO能夠有效帶起世人對環保議題的關注，更可一同發聲，實踐環保意識同時能維持推廣。

即使不少研究、產品或是做法，被其他品牌仿效，Patagonia更是視此為推廣方法，令品牌更顯低調，自然深得大眾支持。另外Patagonia講究功能性與環保的設計，加上濃厚的品牌故事，自然令不少人士喜愛，所以Patagonia是古著發熱友愛收藏舊美國品牌之一，特別是其的舊式Logo的單品，在古著市場依然有市有價，不過相信此舊物新穿非品牌一開始的策略，但是剛好又是品牌環保理念的一環。

按圖看Patagonia 2021最新春夏系列：