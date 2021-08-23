WTAPS兄弟牌DESCENDANT本店結業　東京零售寒冬西山徹江河日下？

【日本潮流】新冠肺炎對日本的經濟衝擊有多大？看看讓東京奧運會弄得沒有入場觀眾而水盡鵝飛，外國遊客近乎零的狀況下，很多名店、老店都捱不住而結業，可見情況有多嚴重。



SEGA池袋GiGO早前無奈結業。（DESCENDANT）

就連346年歷史和菓子老店，淺草金龍山也保不住。（asakusanews）

正當飲食界346年歷史和菓子老店，淺草的金龍山早前無奈結業，而電玩界名所SEGA池袋GiGO都要於今個8月和大家說再見之際，最新的噩耗便降臨到我們時裝界。

DESCENDANT目黑店。（raregem）

日本知名街頭品牌DESCENDANT，今早（8月23日）突然於官方IG宣告，將會於8月27日結束日本東京本店：位於目黒區青葉台1-6-52店的營運，是繼上個月將京都DESCENDANT at HUMAN MADE® 1928專門店之後，再次將相關實體店業務終止，至此DESCENDANT自家專門店就只餘下廣島市一間了……

DESCENDANT創立於2015年，由西山徹及妻子西山美希子同共主理。（DESCENDANT）

DESCENDANT SS21。（DESCENDANT）

作為WTAPS的兄弟品牌，DESCENDANT創立於2015年，由西山徹及妻子西山美希子共同主理，比起WTAPS的粗獷軍事或反逆街頭滑板風尚，DESCENDANT更講求休閒風和家庭生活，除成人服飾外，亦有小童服裝單品，兩夫妻更不時聯同一對兒女著用DESCENDANT服飾出眾公開場合，生活樂也融融似的，然而風光背後，內裡卻埋藏不少隱憂。

GIP-STORE店長（左）與西山徹曾經難兄難弟。（interfm）

昔日澀谷GIP-STORE。（Breaker Japan）

其實自2020年開始，西山徹便流傳出一連串負面新聞，上年年中WTAPS開山立派功臣及品牌專門店GIP-STORE店長大塚恭平，便因為眼見WTAPS的設計風格和經營理念與原本愈走愈遠，憤然帶同其他資深員工離開GIP-STORE，已令人為WTAPS的前景擔憂。

對於西山徹而言，若果話上次GIP-STORE結業那些不是自己錢，今次DESCENDANT卻不節不扣是他個人自資的自家品牌，眼見現在連東京唯一專門店也保不住，應該百般滋味在心頭。（DESCENDANT）

誰不知到了年尾，GIP-STORE果真突然宣布結業，作為東京人氣位列前十的時裝店都可以如此殞落，既反映出WTAPS內部問題（當然責任不全部在西山徹身上，NEIGHBORHOOD主腦瀧澤伸介才是WTAPS最大投資者），也凸顯了目前日本的經濟慘況，沒有旅客情況下的百業蕭條。