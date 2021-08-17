UNIQLO UT攜手Pokémon　邀請英國、日本兩大藝術家為比卡超獻技

撰文：張榮熹
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作為全球玩聯乘合作最出色的Fast Fashion品牌，一般的Collaboration對UNIQLO而言已無挑戰可言，是搞得有聲有色，就一定要有更具話題的合作名單與內容在其中。

UNIQLO Pokémon Meets Artists UT系列8月23日登場。（UNIQLO）
UNIQLO Pokémon Meets Artists UT造型照。（UNIQLO）

例如8月23日就會強勢登場的UNIQLO × Pokémon系列，記憶好的朋友都應該記得兩者過往已合作過很多次了吧，但正當大家想批評他們欠缺新意之際，精明又細心的日本人又豈會揣摩不到你們心意？因此今次合作便搞搞新意思，以UNIQLO Pokémon Meets Artists UT系列的名義，找來山口歴以及James Jarvis兩大國際級藝術家進行三方合作，以藝術手法創作出最前衞的Pokémon。

山口歴。（PR TIMES）
山口歴最知名作品就是這個OUT OF BOUNDS。（OUT OF BOUNDS）
山口歴版Pokémon Meets Artist運動衛衣 $149。（UNIQLO）
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UNIQLO Pokémon Meets Artists UT系列分為成人、童裝版本，款式就只推出運動衛衣和T-shirt兩類單品而已，務求以最簡單直接手法，將兩位藝術大師的畫作Print印其中。日本代表山口歴的創作風格向來以Abstract Expressionism潑墨藝術見稱，每每取其形態神髓而抒發，因此服飾系列中的Pokémon，很多設計均沒有明確顯示他們的樣貌外觀，而是以簡約鮮明的線條輪廓表達人物角色，再於線條邊界內外進行潑墨工序，意理極盡前衞。

英國藝術家James Jarvis在國際間名聲極盛。（Juxtapoz）
James Jarvis 1998年為當時人氣極盛街牌SILAS所設計的形象角色Martin。（TOYSREVIL）
James Jarvis版Pokémon Meets Artist UT $99。（UNIQLO）
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至於英國代表James Jarvis的風格則向來以清新可愛見長，他1998年為當時人氣極盛街牌SILAS所設計的形象角色Martin，已成不朽經典，所推出的Figure玩具至今仍然擁有大量追求者。而今次與UNIQLO Pokémon Meets Artists UT的合作，James Jarvis則以相對潦亂的畫風，東歪西倒地繪畫出一系列可愛的寵物小精靈，十分特別。

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